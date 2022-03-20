شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض لأمراض الكلى يجب ألا تتجاهلها.. منها الغثيان فى الصباح الباكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني ملايين الأشخاص من أنواع مختلفة من أمراض الكلى، ومعظمهم لا يدركون ذلك تمامًا، ويعد سبب تسمية مرض الكلى بـ"القاتل الصامت" لأن معظم المرضى لا يلاحظون أي أعراض حتى يتطور المرض.

يخضع الأشخاص لفحص السكري وضغط الدم ومستويات الكولسترول بشكل منتظم، لكنهم لا يخضعون لاختبار الكرياتينين البسيط في دمائهم للكشف عن أي تشوهات غير مشخصة في الكلى.

وفقًا لبيانات فحصIndus Health Plus ، كان 16.8% من إجمالي الأشخاص الذين تم اختبارهم يعانون من تشوهات في وظائف الكلى (أي كرياتينين المصل). هناك العديد من المؤشرات التحذيرية لمشكلة الكلى، ولكن عادة ما يتم التغاضي عنها أو الخلط بينها وبين أمراض أخرى (بسبب طبيعتها غير المحددة).

نتيجة لذلك يجب أن يكون المرء حذرًا للغاية ويجب إجراء اختبار تأكيدي (بما في ذلك الدم والبول والتصوير) بمجرد ظهور أي دليل على وجود مشكلة في الكلى، يجب على المرء أن يستشير أخصائي أمراض الكلى لإزالة أي شكوك، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة. أو ما يُعرف الآن باسم متلازمة التمثيل الغذائي، أو مرض الشريان التاجي، أو التاريخ العائلي نفسه، أو التاريخ العائلي للفشل الكلوي، أو إذا كان عمرك أكبر من 60 عامًا، فمن المستحسن إجراء اختبارات الكلى يتم بشكل منتظم.

علامات الإنذار المبكر لأمراض الكلى

في حين أن الاختبار التأكيدي هو الطريقة الوحيدة لتشخيص مرض الكلى بشكل نهائي ، فإليك بعض مؤشرات الإنذار المبكر لأمراض الكلى.

ظهور تورم على الكاحلين أو القدمين أو الساقين

سيبدأ المرء في ملاحظة الوذمة في هذه المواقع التي تتأرجح عند ممارسة الضغط وتسمى بالوذمة الحادة، عندما تبدأ وظائف الكلى في الانخفاض، هناك احتباس للصوديوم يسبب تورم في الساق والكاحلين، باختصار، يجب على أي شخص يلاحظ ظهور وذمة جديدة الحصول على فحص فوري لوظائف الكلى من طبيب أمراض الكلى.

الضعف

يصاحب مرض الكلى دائمًا إجهاد مبكر، وتصبح هذه الأعراض سائدة بشكل متزايد مع تقدم الفشل الكلوي، قد تشعر بإرهاق أو استنزاف أكثر من المعتاد وتكون غير قادر على القيام بمزيد من الأنشطة الشاقة، مما يتطلب المزيد من الراحة المتكررة، ويرجع ذلك في الغالب إلى تراكم السموم والشوائب في مجرى الدم نتيجة لضعف وظائف الكلى. نظرًا لأنه عرض غير محدد ، غالبًا ما يتم تجاهله وقيد التحقيق فيه.

انخفاض الشهية

نتيجة لتراكم السموم مثل اليوريا والكرياتينين والأحماض، يتم كبت شهية الفرد، بالإضافة إلى ذلك ، مع تقدم مرض الكلى ، يبلغ المرضى عن حدوث تغيير في الذوق ، والذي يصفونه بالمعدن. إذا كان المرء يعاني من الشبع المبكر أثناء تناول القليل جدًا من الطعام خلال اليوم ، فيجب أن يرفع الرايات الحمراء في ذهنه ، ويجب فحص وظيفة الكلى.

الغثيان والقيء في الصباح الباكر

الغثيان في الصباح الباكر ، هو أيضًا أحد المؤشرات المبكرة على ضعف وظائف الكلى، كما أنه يساهم في قلة الشهية للفرد، وتعد نوبات القيء المتعددة والفقدان الكامل للشهية شائعة في المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي في نهاية المرحلة.

فقر الدم

عندما ينخفض مستوى الهيموجلوبين لدى الشخص ، قد يبدو شاحبًا ، على الرغم من عدم وجود علامة واضحة على فقدان الدم من الجسم. فهو أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لمرض الكلى. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى الضعف والإرهاق.

التغيرات في تواتر البول

من الضروري مراقبة إخراج البول عن كثب. على سبيل المثال ، قد ينخفض تدفق البول ، أو يزداد تواتر التبول ، خاصة في الليل (يُطلق عليه اسم التبول الليلي). قد تكون علامة تحذير على أن وحدات ترشيح الكلى قد تعرضت للتلف أو على وشك أن تتلف. في الرجال ، قد يكون هذا أحيانًا مؤشرًا على التهاب المسالك البولية أو تضخم البروستاتا. نتيجة لذلك ، يجب إبلاغ طبيب الكلى الخاص بك بأي تغيير في إخراج البول (زيادة أو نقصان) مرة واحدة.

دم في البول أو بول رغوي

يُشار إلى وجود البروتين في البول من خلال الزبد المفرط في البول (والذي يجب أن يكون ضئيلاً في الظروف العادية). عندما تتضرر وظيفة ترشيح الكلى أو تتضرر ، يبدأ البروتين وخلايا الدم بالتسرب إلى البول. بالإضافة إلى أمراض الكلى ، قد يشير الدم في البول إلى وجود أورام أو حصوات في الكلى أو أي شكل من أشكال العدوى. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون وجود صديد في البول مصحوبًا بحمى أو قشعريرة مؤشرًا على وجود عدوى خطيرة في المسالك البولية. يجب الإبلاغ عن أي تغييرات في لون أو تناسق أو نوع البول في أقرب وقت ممكن إلى خبير الكلى.

الجلد الجاف والمثير للحكة

الجلد الجاف والحكة مؤشر على مرض كلوي حاد. عندما تفشل وظائف الكلى ، تميل السموم إلى التراكم في الجسم ، مما يؤدي إلى حكة وجفاف ورائحة كريهة في الجلد.

آلام الظهر أو آلام أسفل البطن

يمكن أن يشير الألم في الظهر أو الجانب أو أسفل الضلوع إلى وجود مشكلة في الكلى مثل حصى الكلى أو التهاب الحويضة والكلية.