شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يسبب ظاهرة الفجر "ارتفاع السكر بالدم في الصباح الباكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان أحد مرضى السكر يقوم بإجراء فحوصات في الوقت المناسب لمستويات السكر في الدم ، قد يكون من المزعج قليلاً أن ترى فجأة أن مستويات السكر في الدم مرتفعة في الصباح.

قد تسأل ، بعد كل شيء ، خلال الساعات القليلة الماضية التي كنت تنام فيها ، لم تأكل شيئًا ، فلماذا هذه القفزة فى مستويات السكر؟

أولاً ، وفقا لموقع " times news"، عليك أن تدرك أن ما تناولته على العشاء مهم عندما يتعلق الأمر بتراكم مستويات السكر في الدم بين ليلة وضحاها، تشمل الأسباب الشائعة لارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح

هذه الأسباب لارتفاع مستويات السكر في الدم في الصباح هي نتيجة لتغيرات الجسم وردود الفعل التي تحدث أثناء النوم.

قد يكون سبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح هو أحد هذين السببين:

التأثير Somogy، وهي حالة تسمى أيضًا "ارتفاع السكر في الدم المرتد، والتى تسمى ظاهرة الفجر، وهي النتيجة النهائية لمزيج من تغييرات الجسم الطبيعية، دعونا نلقي نظرة على ظاهرة الفجر .

ما هي ظاهرة الفجر؟

يستخدم جسمك الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة ومن المهم أن يكون لديك طاقة إضافية كافية لتتمكن من الاستيقاظ في الصباح، لذلك فى الفترة من الوقت في ساعات الصباح الباكر، عادة ما بين الساعة 3 صباحًا و 8 صباحًا ، يبدأ جسمك في إفراز الجلوكوز المخزن للاستعداد لليوم التالي.

في الوقت نفسه، يفرز جسمك هرمونات تقلل من حساسيتك للأنسولين، بالإضافة إلى ذلك ، قد تحدث هذه الأحداث أثناء تلاشي جرعات دواء السكري التي تتناولها في اليوم السابق.

تؤدي هذه الأحداث إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الصباح (عند "الفجر").

ما هي ظاهرة الفجر التي يعاني منها بعض مرضى السكري؟ هل يمكن عمل أي شيء حيال ذلك؟

ظاهرة الفجر وفقا ل Mayo Clinic تسمى أيضًا تأثير الفجر، وهي المصطلح المستخدم لوصف زيادة غير طبيعية في سكر الدم (الجلوكوز) في الصباح الباكر - عادةً بين الساعة 2 صباحًا والساعة 8 صباحًا - لدى مرضى السكري.

يعتقد بعض الباحثين أن الإفراز الطبيعي بين ليلة وضحاها لما يسمى بالهرمونات المضادة للتنظيم - بما في ذلك هرمون النمو والكورتيزول والجلوكاجون والإبينفرين – يزيد من مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

قد يكون سبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح هو نقص الأنسولين في الليلة السابقة، أو عدم كفاية جرعات الأدوية المضادة للسكري ووجبة خفيفة من الكربوهيدرات الاستهلاك في وقت النوم.

"إذا كنت تعاني من ارتفاع مستمر في نسبة السكر في الدم في الصباح ، فإن فحص نسبة السكر في الدم مرة واحدة خلال الليل - حوالي الساعة 2 صباحًا أو 3 صباحًا - لعدة ليالٍ متتالية سيساعدك أنت وطبيبك على تحديد ما إذا كانت لديك ظاهرة الفجر أو ما إذا كان هناك سبب آخر لارتفاع قراءة السكر في الدم في الصباح".

هل هناك أي شيء يمكن للمرء أن يفعله لتجنب مستوى السكر المرتفع في الدم في الصباح؟

بمجرد أن تحدد أنت وطبيبك كيف تتصرف مستويات السكر في الدم لديك في الليل يمكنه تقديم النصح لك بشأن التغييرات التي تحتاج إلى إجرائها للتحكم فيها بشكل أفضل.

اسأل طبيبك ومن المحتمل أن يوصي بعدد من الخيارات لمساعدتك على منع أو تصحيح مستويات السكر في الدم المرتفعة في الصباح، قد تتضمن تعليمات عليك اتباعها ، مثل:

تجنب الكربوهيدرات في وقت النوم.

اضبط جرعتك من الدواء أو الأنسولين.

انتقل إلى دواء مختلف.

غيّر وقت تناول الدواء أو الأنسولين من وقت العشاء إلى وقت النوم.

استخدم مضخة الأنسولين لإدارة الأنسولين الإضافي خلال ساعات الصباح الباكر.