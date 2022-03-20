تعرف على الأمراض المنقولة عند السفر وطرق الوقاية منها

كيف يمكننا الوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل

- هناك حاجة للحفاظ على محيط نظيف وصحي.

- تنظيف المصارف المسدودة ، وتجنب تراكم المياه ، وإفراغ المسطحات المائية الراكدة - المياه المتراكمة في الإطارات القديمة ، والأواني والمقالي ، والمبردات ، والبرك الصغيرة في مواقع البناء.

- إبقاء خزانات وأوعية المياه مغطاة بإحكام.

- النوم تحت ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية.

- افحص جسمك بانتظام بحثًا عن القراد إذا وجدت واحدة ، فقم بإزالتها بالملقط واستخدم مطهرًا للجلد.

- في المناطق الموبوءة بالقراد ، افحص ملابسك وأمتعتك وممتلكاتك الأخرى جيدًا قبل دخول المكان الذي تقيم فيه.

- حافظ على رقابة صارمة على النظافة في الطعام ، وتجنب منتجات الألبان غير المبسترة في المناطق التي يمكن أن ينتقل فيها التهاب الدماغ الذي ينتقل عن طريق القراد.

- ارتد قمصانا فاتحة اللون ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة مدسوسة في الجوارب أو الأحذية الطويلة.

- استخدم طارد الحشرات على الجلد المكشوف والملابس لحماية نفسك من لدغ البعوض أو ذباب الرمل أو القراد.

- قبل السفر ، احصل على تطعيم ضد الأمراض المنتشرة في وجهتك، لقاحات الحمى الصفراء والتهاب الدماغ الياباني والتهاب الدماغ القراد.