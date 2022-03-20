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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأمراض المنقولة عند السفر وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر
كيف يمكننا الوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل
- هناك حاجة للحفاظ على محيط نظيف وصحي.
- تنظيف المصارف المسدودة ، وتجنب تراكم المياه ، وإفراغ المسطحات المائية الراكدة - المياه المتراكمة في الإطارات القديمة ، والأواني والمقالي ، والمبردات ، والبرك الصغيرة في مواقع البناء.
- إبقاء خزانات وأوعية المياه مغطاة بإحكام.
- استخدام المبيدات الحشرية الآمنة بيئياً.
- هناك حاجة لبرامج التدريب المستمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
إجراءات وقائية أخرى خاصة عند السفر
- النوم تحت ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية.
- افحص جسمك بانتظام بحثًا عن القراد إذا وجدت واحدة ، فقم بإزالتها بالملقط واستخدم مطهرًا للجلد.
- في المناطق الموبوءة بالقراد ، افحص ملابسك وأمتعتك وممتلكاتك الأخرى جيدًا قبل دخول المكان الذي تقيم فيه.
- حافظ على رقابة صارمة على النظافة في الطعام ، وتجنب منتجات الألبان غير المبسترة في المناطق التي يمكن أن ينتقل فيها التهاب الدماغ الذي ينتقل عن طريق القراد.
- ارتد قمصانا فاتحة اللون ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة مدسوسة في الجوارب أو الأحذية الطويلة.
- استخدم طارد الحشرات على الجلد المكشوف والملابس لحماية نفسك من لدغ البعوض أو ذباب الرمل أو القراد.
- قبل السفر ، احصل على تطعيم ضد الأمراض المنتشرة في وجهتك، لقاحات الحمى الصفراء والتهاب الدماغ الياباني والتهاب الدماغ القراد.