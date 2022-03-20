ما هى علامات الإصابة بقرحة المعدة؟

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القاهرة - سامية سيد - قرحة المعدة المؤلمة والمتكررة لا تؤدي فقط إلى تعطيل عملية الهضم، بل يمكنها أن تؤثر بشكل خطير على نوعية حياتك ،يمكن علاج القرحة بالتخلي عن عادات معينة أو تناول الأدوية، وفى السطور القادمة سنوضح لك العلامات الأكثر شيوعًا للإصابة بقرحة المعدة، وما يمكنك فعله حيال ذلك ، وفقًا للأطباء، بحسب ما ذكره موقع " eatthis".

ما هي علامات الإصابة بقرحة المعدة؟

قال أندرو بوكسر، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في مركز جيرسي سيتي الطبي في نيوجيرسي: "غالبًا ما تشبه أعراض قرحة المعدة اضطراب المعدة المعتاد ولكن عادة، لا تختفي أعراض القرحة."

أضاف بوكسر: "بعض المرضى لا يعانون من أعراض تمامًا ، بينما يعاني بعض المرضى من أسوأ الآلام في حياتهم، قد يرى بعض المرضى دمًا في البراز أو حتى يتقيأ الدم في حالات نادرة ، يمكن أن تسبب القرحة انسدادًا ، وسيصاب المريض بالغثيان والقيء، ولأن القرحة يمكن أن تنطوي على نزيف ، فقد يظهر بعض المرضى فقر دم أو نقص في الهيموجلوبين في فحص الدم ".

أكثر الأعراض شيوعًا هي آلام الجزء العلوي من البطن ، أحيانًا يكون الانزعاج موضعيًا في الأرباع العلوية اليمنى أو اليسرى من المراق ، وهي المناطق الموجودة أسفل الصدر مباشرة على أي من الجانبين حيث لا تزال هناك أضلاع.

عادة ، يحدث الألم المصاحب لقرحة المعدة بعد ساعتين إلى خمس ساعات من تناول الوجبة ، عندما تفرز المعدة حامضًا وتكون فارغة في الغالب ، وفي الليل عندما يزداد إفراز الحمض بشكل طبيعي ، بدون علاج ، قد يستمر ألم القرحة بضعة أسابيع ، تليها فترات خالية من الأعراض لأسابيع أو شهور.



ما الذي يسبب قرحة المعدة؟

قال بوكسر: "إن الأسباب الأكثر شيوعًا للقرحة هي التدخين ، واستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ، ووجود بكتيريا في المعدة تسمى هيليكوباكتر بيلوري في حالات نادرة ، يمكن أن تكون ناجمة عن السرطان أيضًا."

كيف يتم علاج الحالة عادة؟

عادة ما تُعالج القرحة بالتخلص من السبب على سبيل المثال ، الإقلاع عن التدخين ، أو التوقف عن استخدام الأدوية التي قد تسبب القرحة، يمكن أيضًا علاج القرحة باستخدام مثبطات مضخة البروتون ، على الرغم من ندرة حدوث ذلك ، إلا أنه يلزم في بعض الأحيان إجراء عملية جراحية لعلاج القرحة.

متى يجب أن ترى الطبيب؟

إذا كنت تعاني من آلام متكررة في المعدة أو أعراض أخرى قد تشير إلى قرحة في المعدة ، فمن الجيد أن ترى طبيبك. سوف يسألك عن تاريخك الطبي واستخدام الأدوية. قد يُنصح بالخضوع لاختبارات تشخيصية ، مثل أحد الاختبارات (الدم أو التنفس أو البراز) للعدوى الجرثومية بالبكتيريا الحلزونية البوابية أو التنظير أو الأشعة السينية.