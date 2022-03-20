شكرا لقرائتكم خبر عن هل تواجه صعوبة فى النوم ليلا؟.. تغلب على الأرق باتباع 5 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً ضروري للحفاظ على صحتنا العقلية والجسدية ، وفقًا لخبراء الصحة ، نحتاج إلى ثماني ساعات على الأقل من النوم كل ليلة لنعمل في أفضل حالاتنا، وقد يعانى عدد من الأشخاص من عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ، غالبًا بسبب الخيارات التي يتخذونها، ينتج عن هذا الأرق والتعب، يؤدي النوم غير الكافي أيضًا إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى ، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والاضطرابات العاطفية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

تشمل بعض الأسباب الشائعة للأرق الإجهاد

عدم انتظام مواعيد النوم ، وعادات النوم السيئة ، واضطرابات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب ، والأمراض الجسدية والألم ، والأدوية ، وما إلى ذلك أيضًا ، من أعراض الأرق النعاس أثناء النهار ، والتعب ، والشعور بالغضب وتواجه مشاكل في التركيز أو الذاكرة.

لتجنب المضاعفات الصحية بسبب الأرق ، وهو اضطراب شائع يجعل من الصعب النوم أو حتى الاستيقاظ وعدم القدرة على العودة إلى النوم مرة أخرى ، إليك ما عليك القيام به:





1-الحفاظ على ساعات نوم منتظمة:

يعد نمط النوم غير المنتظم سببًا كبيرًا للأرق، من المفيد جدًا الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ تقريبًا في نفس الوقت كل يوم، سيؤدي القيام بذلك إلى برمجة الجسم للنوم بشكل أفضل، يُنصح باختيار الوقت الذي يُرجح فيه أن يتعب الجسم ويشعر بالنعاس.





2 -احصل على بيئة نوم هادئة:

تأكد من أن غرفة نومك هي جزء من المنزل حيث البيئة هادئة ، دون إزعاج أو ضوضاء، تحكم في الجوانب الجمالية مثل درجة الحرارة والإضاءة للمساعدة على نومك.

3 – ممارسة الرياضة

تعتبر التمارين المعتدلة والمنتظمة من أفضل الطرق لتجديد شباب الجسم ، ومممارسة السباحة والمشي من الطرق الرائعة لتخفيف بعض التوتر المتراكم على مدار اليوم، ومع ذلك ، لا تمارس الرياضة قبل وقت النوم.





4- قلل من تناول المشروبات ولا تدخن:

الشاي أو القهوة أو مشروبات الطاقة أو الكولا تحتوي على مادة الكافيين ، وهي مادة منبهة يمكن أن تعطل نومك، لذا تجنب شربها في المساء، بدلاً من ذلك ، يمكن أن يكون كوب من الحليب أو شاي الأعشاب خيارًا جيدًا وسيساعدك على النوم بشكل أفضل.





5 -إذا لم تستطع النوم:

في البداية ، على الرغم من تجربة هذه النصائح ، قد تواجه صعوبة في النوم، إذا لم تستطع النوم ، قم وافعل شيئًا تجده مريحًا حتى تشعر بالنعاس، لا تمكث في السرير مستلقيًا وتشعر بالقلق حيال ذلك.