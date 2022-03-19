شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان الرئة التى يمكن أن تظهر بها على أظافرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الرئة هو شكل من أشكال السرطان قد يبدأ في الرئتين ولكنه ينتشر إلى الأعضاء الأخرى بسرعة إلى حد ما، ولكن مثل معظم السرطانات ، إذا تمكن الشخص من اكتشاف الأورام في الرئتين مبكرًا ، فإنه يحسن احتمالات بقائك على قيد الحياة ، وفقًا لما ذكره موقع Express

للأسف، نظرًا لأن الرئة عضو داخلي ، فلا يمكنك رؤية الأورام تنمو كما لو كانت على الجلد، وعادة لا توجد علامات أو أعراض في المراحل المبكرة من سرطان الرئة.

العلامات والأعراض على اليدين:

هل بدأت أظافرك تبدو مختلفة ، خاصة في شكلها؟

طقطقة ما يؤثر على الجزء العلوي من أصابع اليدين.

يمكن أن تظهر أيضًا على أصابع قدميك.

قد يتسبب سرطان الرئة في تكوين مناطق إضافية من العظام على طول مفاصل الأصابع والمعصمين، الاعوجاج هو أحد الأعراض العديدة التي تسببها مواد (مثل الهرمونات أو البروتينات) تفرزها الخلايا السرطانية." وفقا أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، "عادةً ما يستغرق تطور الاعوجاج الأصابع لسنوات، ولكن يمكن أن يحدث بشكل أسرع في حالات معينة مثل خراج الرئة."

لماذا وكيف يحدث اعوجاج الأصابع؟

وفق مستشفى جبل سيناء، فيما يلي قائمة بالعلامات والأعراض وشرح لكيفية حدوث تعجر الأصابع:

تشكل الأظافر زاوية أكثر حدة مع البشرة .

قد يبدو الجزء الأخير من الإصبع كبيرًا أو منتفخًا. قد يكون أيضًا دافئًا وحمراء .

ينحني الظفر للأسفل .

هل جميع حالات الاعوجاج الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة؟

ليس بالضرورة. وفقا لدراسة بحثية بواسطة أطباء من PGMER Pondicherry و Indira Gandhi Medical College Shimla ، "تم الإبلاغ عن حدوث الاعوجاج في عدد قليل من حالات الغدد الصماء: الغدة الدرقية ، فرط نشاط الغدة الدرقية.

علامات وأعراض سرطان الرئة:

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (الولايات المتحدة- CDC) ، العلامات الأخرى التي تدل على احتمالية الإصابة بسرطان الرئة هي:

سعال يزداد سوءًا أو لا يزول .

ألم صدر .

ضيق في التنفس .

صفير .

سعال الدم .

الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت .

فقدان الوزن بدون سبب معروف .

كيف تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة:

الإقلاع عن التدخين: لا تبدأ في المقام الأول ، إذا كنت تدخن بالفعل - ثم أقلع عن التدخين في أقرب وقت ممكن.

تجنب التدخين السلبي من السجائر، واجعل منزلك وسيارتك خاليين من التدخين.

كن حذرًا في العمل: يمكن أن تساعد إرشادات الصحة والسلامة في مكان العمل العمال على تجنبها المواد المسرطنة- الأشياء التي يمكن أن تسبب السرطان، لمعرفة المنتجات التي تعتبر مسببات للسرطان البشرية، افحص هذاقائمة.

ابتعد عن المواد المسببة للسرطان المعروفة مثل غبار الأسبستوس وغبار الأسمنت وما إلى ذلك