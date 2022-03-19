شكرا لقرائتكم خبر عن دليل المبتدئين لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.. نصائح فعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الناس إلى طرق مختلفة لإدارة الوزن، وأثبتت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات فعاليتها في إنقاص الوزن لدى بعض الأشخاص. ومع ذلك ، قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة للجميع ويمكن أن تختلف آثار ذلك من فرد إلى آخر.

الأنظمة الغذائية منخفض الكربوهيدرات، على الرغم من كونها جزءًا شائعًا منها فقدان الوزن، غالبًا ما يكون من الصعب على المبتدئين اتباعها وفقام لموقع " healthline".

نصائح لحميه قليلة الكربوهيدرات

فيما يلي بعض النصائح الفعالة لاتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات:

تعرف على ما تأكله:

لتجنب فقدان التغذية، من المهم معرفة قائمة الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات، تشمل بعض الأطعمة الصحية منخفضة الكربوهيدرات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي الطماطم والبيض والفطر والسلمون والفراولة والدجاج وما إلى ذلك.

اعرف ما يجب تجنبه:

كن على دراية بالأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التي يجب تجنبها عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لأنها يمكن أن تسبب فشل النظام الغذائي، تشمل بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات الخبز ، والبطاطا الحلوة ، والحبوب ، ورقائق البطاطس ، والبيرة ، والمقرمشات ، إلخ.

ضع في اعتبارك حصصك الغذائية :

توخي الحذر بشأن الأجزاء التي تتناولها في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في تجنب مخاطر الأضرار الصحية زيادة الوزن. لتحسين فوائد النظام الغذائي ، يمكنك تضمين الحيل مثل التحكم في الكمية والسعرات الحرارية في خطة وجباتك.

لا تفوت التمارين:

في حين أن النظام الغذائي قد يكون له فوائد كبيرة على الجسم ، فمن المهم تضمين النشاط البدني المنتظم في روتينك، لا يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز عملية إدارة الوزن فحسب ، بل يمكن أن يفيد أيضًا بشكل عام للصحة.

لا تفرط في تناول الأطعمة المسموح بها:

يجب عدم إساءة استخدام بعض الأطعمة، ويجب تناول الأطعمة، بغض النظر عن مدى صحتها، بشكل معتدل، فأن الإفراط في الأكل يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير صحية.

احصل على قسط من الراحة وحافظ على رطوبتك:

لا تقتصر العناية بجسمك على التحكم في النظام الغذائي، يجب الحصول على قسط كافٍ من الراحة والحفاظ على ترطيب الجسم في جميع الأوقات لضمان صحة شاملة.

استشر متخصصًا:

اطلب المساعدة من اختصاصي تغذية أو اختصاصي تغذية معتمد ومسجل للبدء في خطة نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. علاوة على ذلك ، إذا كنت تعاني من أي حالة صحية ، فتأكد من استشارة طبيبك لتجنب أي مضاعفات صحية غير مسبوقة.

قم بصياغة خطة نظام غذائي والتزم بها:

بعد التشاور مع أحد المتخصصين، قم بصياغة خطة نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات تناسبك وتتناسب مع متطلبات إدارة الوزن الخاصة بك، ومع ذلك ، فإن مجرد التخطيط للأشياء لن يفيدك إذا لم تلتزم به، اتخذ خطوات مثل التخطيط المسبق للوجبات وتحديد المعالم والمكافآت وما إلى ذلك لتجنب السقوط من عربة اللياقة البدنية.

اعرف متى تتوقف:

قد تؤدي الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات إلى آثار جانبية لدى بعض الأشخاص. لذلك ، من المهم أن تظل يقظًا وأن تبحث عن علامات أي آثار سلبية للنظام الغذائي، تشمل بعض الآثار الجانبية الشائعة قصيرة وطويلة المدى لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، نقص التغذية ، ورائحة الفم الكريهة ، والإمساك ، وكثافة العظم ، والإرهاق ، وما إلى ذلك.