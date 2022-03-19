اكتشف ان لديه ورم بالمخ بعدما اصيب بالحازوقة لمدة ٤ أشهر

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

في بعض الاوقات يتعرض الاشخاص لمواقف غريبة ومثيرة للإهتمام على مدار حياتهم، ولكن في حادثة غريبة ومثيرة للإستغراب التي مكنت الأطباء من اكتشاف ورم بالمخ بسبب حالة غريبة بالمصاب، حيث أصيب رجل هندى بالحازوقة لمدة ٤ أشهر ويعتقد الأطباء أن نوبة الفواق التي تعرض لها هذا الرجل والتى استمرت معه طوال هذة المدة قد يكون سببها ورم في المخ، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وهو ما جعل الرجل المجهور الهوية يسعى وهو في أوائل الثلاثينيات من عمره، إلى الحصول على علاج طبي لصداع تسبب له بالألم لأكثر من أسبوعين، كما اشتكى من القيء ثلاث مرات في اليوم، بحسب تقرير حالة عن مرضه.

وبدأت صحة الرجل في التدهور قبل أربعة أشهر، عندما بدأ يعاني من الفواق المتكرر، حتى أصبح الفواق في النهاية مستمراً، مما أثر على كل من أنماط نومه وتناوله للطعام، وتم إجراء فحوصات الدماغ للوصول إلى جوهر مرضه الغامض.

ثم ظهرت النتائج والتى كشفت عن إصابة الرجل بورم دبقي جسري منتشر، وهو نوع شديد العدوانية ويصعب علاجه من أورام المخ، وبدأت الفواق لدى الرجل بالتوقف بعد بدء العلاج من السرطان، مما جعل الخبراء يفترضون أن الورم يؤثر على جزء من جذع الدماغ المسؤول عن التحكم في الأعصاب والعضلات التي تثير عادة استجابة الفواق.

وقال الرجل إنه طلب من الأطباء المساعدة في علاج الفواق من قبل، ولكن دون جدوى، وبعد سلسلة من اختبارات الدم والفحص البدني، قرر المسعفون أن يخضع الرجل لفحص الأشعة المقطعية، ووجدوا آفة في دماغه، قبل أن يخضع لفحص تصوير بالرنين المغناطيسي أكثر تفصيلاً.

وكشف تصوير بالرنين المغناطيسي عن كتلة من الأنسجة تدل على وجود ورم دبقي جسري، وهو نوع من ورم الدماغ ينمو على جذع الدماغ، وهو الجزء الذي يربط العضو بالعمود الفقري، بالإضافة إلى نزيف داخلي داخل الدماغ نفسه.

بالإضافة أنه من المستحيل إزالة الأورام الدبقية الجسرية جراحياً بسبب مدى ترابطها مع جذع الدماغ الفعلي، وتم إرسال الرجل لإجراء عملية جراحية، حيث قطع الجراحون دماغه لتخفيف الضغط داخل جمجمته، والذي نتج عن تراكم السوائل في الدماغ.

وبعد ثمانية أيام من الشفاء، خضع الرجل لدورة علاج إشعاعي لمدة ستة أسابيع في محاولة لقتل الورم، وقال الدكتور ناجاسوبرامانيام فيمبالي، من معهد عموم الهند للعلوم الطبية “بدأ الفواق لدى المريض بالتلاشي بعد بدء العلاج الإشعاعي .

وبعد شهر واحد من العلاج الإشعاعي، هدأ الفواق بشكل كبير”، وأضاف الدكتور فيمبالي أن الحالة أثبتت أهمية تحديد الأطباء لأسباب الفواق المستمر في الوقت المناسب لضمان عدم تعرض المريض لمزيد من المضاعفات.