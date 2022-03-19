كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات، فهي تساعد الجسم أن يظل صامداً لأكبر فترة ممكنة باليوم، و يعتقد الناس أن تخطي وجبة الإفطار يساعد على إنقاص الوزن، وهذا خطأ يقع فيه الكثيرون، إضافة إلى العديد من الأخطاء الأخرى، لذلك سنعرض لكم أهم الأخطاء التي يرتكبها العديد من الأشخاص بخصوص وجبة الإفطار، عند محاولة إنقاص الوزن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

الخطأ الاول هو تخطي وجبة الإفطار، فإذا كانت ساعات العمل المحمومة تجعلك تتخطى وجبة الإفطار، فانتظر وخذ نفساً عميقاً وأعد جدولة يومك، كما تجنب تناول وجبة الإفطار لا يعيق عملية التمثيل الغذائي فحسب، بل يجعلك أيضاً تشعر بالخمول لذلك احرص على الاستمتاع بوجبة الإفطار يومياً.

بالإضافة الى تناول الكربوهيدرات الخاطئة، حيث تبدو الأطعمة مثل الكعك والفطائر وكأنها وجبات إفطار فاخرة وصحية، لكنها ليست كذلك، فهي محملة بالكربوهيدرات، مما يؤدي غالباً إلى زيادة الوزن.

يقع العديد من الأشخاص فى هذا الخطأ حيث تناول العديد من الأشخاص العصير فقط عند وجبة الإفطار، ظناً منهم أنه مفيد للصحة ويساعد علي إنقاص الوزن ،ولكن هل تعلم أنه من منظور إدارة الوزن، بأنها فكرة سيئة.

فبحسب الخبراء فأنه يفتقر عصير الفاكهة أو الخضار الطازجة إلى محتوى الألياف ويؤدي إلى اشتهاء وجبة خفيفة في منتصف النهار، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن، لذا ينصح بتجنب العصائر في وجبة الإفطار، وتناول الفواكه الطازجة بدلاً من ذلك.

كما ينصح الخبراء بتناول وجبة فطور غنية بالبروتين مثل البيض، لأنها تبقيك ممتلئاً لفترات أطول وتساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام، ويعتبر السكر من أكثر الأمور السيئة التى تعمل عاي زيادة الوزن والحلويات مثل الكعك أو الفطائر المحملة بالسكر، يمكن تضيف هذه العناصر الغذائية المزيد من السعرات الحرارية لليوم وتقلل من تناول العناصر الصحية الأخرى على مدار اليوم، لذا ينصح بتجنبها على وجبة الإفطار بحسب الخبراء .

كما يمكن عن طريق إختيار التوقيت الخاطئ لتناول وجبة الفطور فى زيادة وزن الجسم ، فبحسب الخبرا، فإن أفضل وقت للاستمتاع بوجبة الإفطار هو في غضون ساعتين من الاستيقاظ، لأن ذلك سيكون مفيداً لعملية التمثيل الغذائي أيضًا.