فوائد كثيرة للسكر البني.. تعرفوا اليها

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر السكر البني واحدًا من أفضل السكريات نظرًا فوائده الصحية وخصائصه المختلفة عن السكر الأبيض المبلور العادي، والسكر البني له بنية كيميائية مختلفة ويتفاعل جسم الإنسان معه بطريقة جيدة، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية للسكر البنى وفقا لموقع health.

فيما يلي اليكم فوائد السكر البني ما يلي:

· مفيد في أوقات الصيف حيث يخلط مع ماء جوز الهند فيعطي شعور بالبرودة.

·يحتوي على السيلينيوم الذي يساعد على ارتخاء الأعصاب.

·يحتوي على سعرات حرارية قلية وبهذا فائدة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية.

·يحتوي على عنصر الحديد.

· يحتوي على مضادات الأكسدة.

· يعطي الطاقة.

·يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم.

· يساعد في علاج البهاق.

· يسرع عملية الأيض.

السكر البنى له استخدامات كثيرة للحفاظ على البشرة فهو يعتبر مقشّر طبيعيّ يعمل على تجديد الخلايا مع بعض الإضافات البسيطة من المنزل ومن هذه الوصفات وصفة لتقشير الجسم والوجه عن طريق إضافة أي زيت للسكر وفرك الجسم والوجه بها بطريقة دائرية ثم غسلها بماء دافئ او بخلطه الزيوت المعطرة أو فيتامين E أو عن طريق خلطه بالليمون أو الشوفان، وتكون النتيجة أكثر من رائعة عند خلط كلّ من السكر البني مع السكر الأبيض وأي نوع من العطور أو الزيوت المحبّبة لإضافة رائحة لطيفة ويقشّر بها الجسم.

يساعد السكر البني على التخلّص من شحوب البشرة خاصّة إذا تمّ تقشير البشرة بشكل منتظم، ويمكن استخدامه كماسك مرطب للبشرة بإضافة زيت جوز الهند، وزيت الزيتون إلى السكر البنيّ وتدليك الوجه بشكل دائريّ.