شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار سرطان القولون والمستقيم بين الشباب.. تعرف على الأسباب والأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان القولون والمستقيم أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب السرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في العالم، ويلعب التشخيص المبكر دورًا حيويًا في علاج السرطان يمكن أن يساعد في التحكم في تطور الحالة في الوقت المناسب ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

أسباب الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عند الشباب:

العوامل البيئية: تساهم العوامل البيئية في 95٪ من جميع سرطانات القولون والمستقيم، وكذلك نمط الحياة غير المستقر (الجلوس لوقت أطول ووقت أقل للنشاط) ، الإجهاد الفسيولوجي ، السمنة ، قلة ممارسة الرياضة ، التدخين ، الوجبات السريعة ، اللحوم الحمراء الزائدة ، نقص الألياف كلها تلعب دورًا.

المواد الكيميائية في البيئة: الأسمدة والمواد الكيميائية ومبيدات الآفات المستخدمة لزيادة إنتاجية المنتجات الغذائية قد تلعب دورًا صامتًا، يؤدي ما سبق ذكره إلى تلف الحمض النووي ، مما قد يؤدي إلى حدوث طفرات ضارة في الخلايا مسببة للسرطان. يمكن للخلائط الكيميائية أن تعطل عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، مما يؤدي إلى السمنة، يؤدي تلوث المياه والهواء إلى تفاقم المشكلة.

النظام الغذائي وبكتيريا الأمعاء والالتهابات:

ترتبط الأسباب المحتملة لظهور المرض مبكرًا بثالوث النظام الغذائي والبكتيريا الموجودة في الأمعاء (ميكروبيوم الأمعاء) والالتهاب.

النظام الغذائي: يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غير صحي غني باللحوم المصنعة والدهون واللحوم الحمراء والأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الفواكه والألياف والخضروات إلى ظهور سرطان القولون والمستقيم مبكرًا.

ميكروبيوم الأمعاء: تسمى الأمعاء داخل القناة الهضمية توجد بيئة بيولوجية دقيقة، الكائنات الحية تعيش فيه في تكافل، ومن المعروف أن اختلال التوازن هنا يسبب مشاكل في القناة الهضمية وكذلك السرطانات.

الالتهاب: يمكن أن تؤدي النظم الغذائية غير الصحية وبكتيريا الأمعاء إلى التهاب رد فعل الجسم للإصابة أو المرض أو التهيج، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب الأمعاء وربط نمو الأورام يمكن أن تسبب الأمراض المزمنة ومرض التهاب الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي والسكري التهابات في القناة الهضمية.

عوامل وراثية: تساهم في 5٪ من مجمل سرطانات القولون والمستقيم، التاريخ العائلي للإصابة بالسرطان أو الاورام الحميدة ، والحالات الوراثية مثل متلازمة لينش وداء البوليبات الغدي العائلي (FAP) تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في سن مبكرة.

أعراض سرطان القولون والمستقيم عند الشباب:

نزيف في المستقيم تغير في عادة الأمعاء (الإسهال أو الإمساك)فقدان الوزن غير المبرر فقر دم الإفراط في المخاط كتلة في المستقيم امتلاء محسوس في البطن نتوء فوق منطقة القولون أو الكبد.

الوقاية والعلاج: يمكنك تقليل المخاطر من خلال الوعي ونمط حياة صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والأطعمة التي تحتوي على الألياف.