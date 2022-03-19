التعرق الليلى مشكلة تواجه كثير من النساء.. تعرفى على الأسباب والعلاج

القاهرة - سامية سيد - التعرق المفرط في الليل شكوى شائعة للنساء من جميع الفئات العمرية، وعلى الرغم من احتمال حدوث التعرق الليلي أو الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث، إلا أن هناك أسبابًا أخرى للتعرق الليلي التي يمكن الشعور بها في أي عمر، في هذا التقرير نتعرف على أسباب التعرق الليلي لدى النساء ونصائح للتغلب عليه، بحسب موقع " Health".

ما هو التعرق الليلي؟

يعاني معظم الناس من اختلافات في درجة حرارة الجسم، خاصةً عند النوم ليلاً هذا يمكن أن يؤدي إلى التعرق.

التعرق الليلي هو التعرق المفرط الذي يحدث أثناء النوم في الواقع، يمكن للتعرق الليلي الشديد أن يبلل ملابس النوم ويمكن أن يقلل من جودة النوم ويمكن أن يجعل من الصعب عليك النوم.

أسباب التعرق الليلي1. الإجهاد

الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى التعرق الليلي، فإذا كنتِ تشعرين بالتوتر سيكون الدماغ والجسم مفرطين في النشاط ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التعرق ليلاً.

2- تناول بعض الأدوية

هناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى التعرق المستمر أثناء الليل مضادات الاكتئاب ومضادات الفيروسات القهقرية وأدوية العلاج بالهرمونات وحتى أدوية ارتفاع ضغط الدم التي تتناولها تؤدى للتعرق الليلي.

3. حالات طبية مختلفة

ستصاب بالصدمة لمعرفة أن اضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وسرطان الدم ، وسرطان الغدد الليمفاوية ، وسرطان البروستاتا ، والاكتئاب ، وأمراض القلب ، والسمنة ، والسل ، أو حتى انقطاع النفس الانسدادي النومي يمكن أن تؤدي إلى التعرق الليلي.

4. سن اليأس

إذا اقتربت من سن اليأس ، فقد تتعرقين في الليل من الأفضل التحدث إلى الطبيب ثم تناول الدواء فقطلا تأخذ أي دواء بمفردك لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

إذن ما الذي يمكنك فعله للتخلص من التعرق الليلي والحصول على نوم جيد ليلاً؟

اتبع هذه النصائح لتجنب التعرق الليلي:

* ارتدِ ملابس خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء ليلاً للحفاظ على درجة حرارة جسمك باردة.

* احتفظِ بالمياه الباردة في مكان قريب حتى إذا حدث تعرق ليلي يمكنك تبريد جسمك عن طريق شرب الماء.

* حافظى على درجة حرارة غرفتك باردة حتى تتمكنى من النوم بشكل لطيف سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل فرص التعرق الليلي

* اختاري دائمًا ملاءات السرير القطنية لتجنب التعرق الليلي لأن بعض الأقمشة يمكن أن تؤدي إلى ظهورها.

* إذا أصابك التعرق الليلي، تدربِ على التنفس ببطء وعمق لتهدئة نفسك.