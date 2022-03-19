أطفال “العائلة المطلقة” أكثر عرضة للإصابة بالسمنة

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

هناك عدة عوامل تجعل “اطفال الوالدين المطلقين” يعانون من الكثير من المشاكل، منها على المستوى النفسي او الصحي من خلال قلة المراقبة وكثرة اعطاء الكثير للتعويض عن النقص من قبل الطرفين.

أظهرت دراسة نرويجية أن أطفال الوالدين المطلقين أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، فالأولاد على وجه الخصوص هم أكثر عرضة لتطوير دهون البطن الخطرة.

وتأتي النتائج من دراسة تمثيلية لنمو الطفل على المستوى الوطني، تستند إلى “3100 طفل” يبلغ من العمر ثماني سنوات في جميع أنحاء النرويج، وهناك بعض العائلات المطلقة، كان ضعف عدد الأولاد الذين يعانون من السمنة في البطن، وذلك حسب ما ذكره موقع “sciencenorway”.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن السمنة في منطقة البطن قد تكون عاملا خطر للعديد من الأمراض، ولم يجد الباحثون نفس الاختلاف في الفتيات.

تقول آنا بيهل الزميلة البحثية في المعهد النرويجي للصحة العامة ومركز السمنة في مستشفى فيستفولد: “من المحتمل أن تكون مرتبطة بالنظام الغذائي والنشاط البدني ، لكننا لم نجمع معلومات عن ذلك”، مضيفة: “ومع ذلك ، وجدنا أن تعليم الأم لا يفسر الاختلافات”.

ما الذي يؤثر على السمنة؟

تعد هذه الدراسة جزء من بحث الدكتوراه الذي أجرته “آنا بيل” حول العوامل الاجتماعية المختلفة التي تؤثر على زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال، فضلاً عن تأثيرات التغيرات المجتمعية، ومرت حالة الأسرة النرويجية بتغييرات كبيرة في العقود الأخيرة ، وتضاعف معدل الطلاق من 1975 إلى 2005.

ووفقاً للدراسة ، فإن ربع جميع الأطفال النرويجيين يقضون طفولتهم كلها أو أجزاء منها مع والد واحد ، أو يتنقلون بانتظام بين منزلين مختلفين، وقد وثقت أبحاث أخرى اختلافات في النظام الغذائي والنشاط بين العائلات ذات الوالدين المطلقين والمتزوجين، على الرغم من أن بيانات الدراسة قوية ، إلا أن الباحثين لاحظوا بعض نقاط الضعف.

من بين أمور أخرى، لم يكن لديهم أي معلومات حول مدة طلاق الوالدين، بالإضافة إلى ذلك لا تشير البيانات إلى ما إذا كان الأطفال يعانون من زيادة الوزن بسبب وجود صراع داخل الأسرة، أو إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن قبل ظهور المشاكل، تم قياس السمنة الكلية باستخدام مؤشر كتلة الجسم، وتم تحديد سمنة البطن بقسمة طول الطفل على قياس خصره.

تقول آنا بيهل: “لأول مرة لدينا دراسة جيدة مع بيانات تم قياسها بشكل موضوعي للأطفال من جميع أنحاء البلاد”، وهذه هي المرة الأولى التي تُجرى فيها دراسات عن العلاقة بين بنية الأسرة والسمنة بهذه الطريقة في النرويج.