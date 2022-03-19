شكرا لقرائتكم خبر عن السبب شائع.. استشاري يكشف السرطان الأكثر انتشارًا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عماد الجحدلي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، عن واحد من أكثر السرطانات انتشارًا في المملكة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن سرطان القولون يعد ثاني الأمراض الأكثر شيوعا في المملكة.

وأشار إلى أن الوجبات السريعة تزيد فرص الإصابة بهذا السرطان، حسب إحصائية السجل الوطني السعودي في 2013.

وأضاف: يحتل سرطان القولون المركز الأول في الوفيات بسبب السرطانات، والسبب الرئيسي لحدوثه هو تكون اللحميات والتشوهات الجينية داخل جدران القولون مع تقدم العمر أو زيادة الفرصة داخل بعض العوائل ذات الخطورة العالية بما يؤدي لتكون كتل ورمية تؤدي إلى السرطان.

وتابع : العامل الرئيسي هو التقدم في العمر وعلى حسب الدراسات فإن الأشخاص الأكثر من 45 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة وتكون النتوءات واللحميات داخل القولون .

واستكمل : والسبب الثاني هو زيادة السمنة أو البدانة والوجبات السريعة وهذه كلها تؤدي لتغيرات داخل جدران القولون .