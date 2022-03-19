شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لتحسين صحة العظام.. اهتم بالكالسيوم والنشاط البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا ينبغي أبدًا تجاهل صحة العظام، وبغض النظر عن عمرك، فأنت دائمًا معرض لخطر الإصابة بسوء صحة العظام، وعلى الرغم من أن ضعف العظام يحدث مع تقدم العمر، إلا أن العناية بالعظام لا تكلف الكثير أبدًا منذ سن مبكرة، فى هذا التقرير نتعرف على طرق لتحسين صحة العظام، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وعادة ما تضعف العظام بعد 40 سنة من العمر وبعد ذلك تتسارع عملية الانحلال بشكل أسرع، حيث يؤدي انخفاض مستوى هرمون الاستروجين وانخفاض النشاط البدني، وانخفاض الكالسيوم في النظام الغذائي، واستهلاك التبغ والتدخين إلى تدهور كتلة العظام.

وتؤثر الهرمونات أيضًا على صحة العظام، حيث أن الكثير من هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يسبب فقدان العظام.

عند النساء، يزداد فقدان العظام بشكل كبير عند سن اليأس بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين كما أن الغياب المطول للحيض (انقطاع الطمث) قبل انقطاع الطمث يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

عند الرجال ، يمكن أن يسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون فقدان كتلة العظام.

اتباع نظام غذائي جيد ، وممارسة نشاط بدني كافٍ ، وإجراء فحوصات منتظمة هي أشياء قليلة يجب اعتمادها لتحسين صحة العظام، كما أن هناك عدة طرق أخرى يمكن اتباعها لتحسين الحالة العامة للعظام.

الكالسيوم وفيتامين د

من أجل الحفاظ على صحة العظام وقوتها ، تأكد من تناول الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم وفيتامين د الكمية الموصى بها هي الكمية التي يحتاج جسمك لامتصاصها.

استخدام المصادر الطبيعية

بصرف النظر عن المكملات الغذائية ، تأكد من تضمين الكالسيوم في نظامك الغذائي من الأطعمة الطبيعية الأطعمة مثل الزبادي وفول الصويا والأسماك الدهنية والحليب غنية بالكالسيوم.

بالنسبة لفيتامين د ، يمكن للفرد أن يتعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان. تأكد من المشي تحت أشعة الشمس مرة واحدة على الأقل يوميًا.

النشاط البدني

لا تتوقف أبدًا عن القيام بنشاط بدني إذا استطعت ، سجّل نفسك في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فاستفد إلى أقصى حد من الأعمال المنزلية يمكن القيام بالعديد من الأنشطة داخل المنزل.

يُنصح دائمًا بالاتصال بالطبيب قبل التخطيط لممارسة التمارين الرياضية المكثفة يمكن لطبيبك أن يوجهك إذا كنت بحاجة إلى ممارسة نشاط بدني مكثف أو تأخذه ببطء حسب حالة العظام.

قل لا للكافيين

الكافيين يضر بصحة العظام، بحسب دراسة بحثية فإن الكافيين الغذائي يزيد بشكل حاد من فقدان الكالسيوم في البول.

يعتبر الكافيين مشكلة خاصة عندما لا تحصل المرأة على ما يكفي من الكالسيوم كل يوم لتبدأ به، حيث قد تخسر حوالي 6 ملغ من الكالسيوم مقابل كل 100 ملج من الكافيين المستهلكة. القهوة مصدر رئيسي للكافيين على سبيل المثال، يمكن أن يوفر فنجان قهوة 320 ملليجرام كافيين، يمكن أن تحتوي المشروبات الغازية عالية الكافيين على ما يصل إلى 80 ملليجرامًا في العلبة أو أكثر.

على الرغم من أن الشاي يحتوي أيضًا على مادة الكافيين ، تشير الدراسات إلى أنه لا يضر، وربما يساعد ، على كثافة العظام لدى النساء الأكبر سنًا ، بغض النظر عما إذا كانوا يضيفون الحليب إلى المشروب. يعتقد الباحثون أن الشاي يحتوي على مركبات نباتية تحمي العظام، وفقًا لتقرير WebMD.

تجنب الملح

يقول الخبراء إن الإفراط في تناول الملح يضعف العظام ويؤدي إلى هشاشة العظام كما ربط الخبراء ارتفاع ضغط الدم بفقدان العظام بسبب الملح.

الملح عامل رئيسي في التحكم في كمية الكالسيوم في البول والتي تفقد من العظام ولأن الكالسيوم مهم لقوة العظام، فإن الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وبالتالي هشاشة العظام.

ارتفاع ضغط الدم الناجم عن اتباع نظام غذائي عالي الملح يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بهشاشة العظام عن طريق زيادة معدل فقدان الكالسيوم من العظام.

الابتعاد عن التدخين

من المعروف أن التدخين يسبب فقدان كتلة العظام يتداخل النيكوتين مع عملية تجديد العظام المنتظمة والتي عندما تستمر لفترة أطول تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كما ربط العديد من الخبراء التدخين بزيادة فرص الإصابة بكسور العظام بالإضافة إلى ذلك ، وبسبب التدخين وتأثيره الضار على صحة العظام ، يصبح من الصعب على العظام أن تلتئم من الإصابة أيضًا.