شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن الأزمة القلبية.. آلام الصدر قد تدل على إجهاد العضلات ولها أسباب أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسبب ألم الصدر بخلاف الأزمة القلبية، ومن بينها الشد العضلى أو إجهاد عضلات الصدر وارتجاع المرئ وغيرها من العوامل، في هذا التقرير نتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بألم في الصدر بخلاف الأزمة القلبية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب ألم الصدرارتجاع المرئ

يحدث مرض الارتجاع المعدي المريئي أو الارتجاع الحمضي عندما تتدفق محتويات المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذي يربط الحلق بالمعدة في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر.

شد عضلي

عضلة الصدر المتوترة أو التهاب الأوتار حول الضلع يمكن أن يسبب أيضًا ألمًا غير قلبي في الصدر يعد تفاقم الألم أثناء القيام بنشاط ما علامة على إجهاد العضلات.

التهاب الغضروف الضلعي

التهاب الغضروف الضلعي هو حالة يكون فيها الغضروف الذي يربط الضلع بعظم الصدر ملتهبًا، مما يؤدي إلى أعراض تشبه النوبة القلبية.

التهاب التامور

قد تؤدي العدوى الفيروسية الشديدة إلى التهاب الكيس المحيط بالقلب، والذي يمكن أن يسبب أيضًا ألمًا حادًا في الصدر.

نوبة هلع

عندما يصاب الشخص بنوبة هلع، فقد يعاني أيضًا من ألم في الصدر إلى جانب أعراض أخرى بما في ذلك الدوخة والتعرق وسرعة ضربات القلب والخوف.

التهاب البنكرياس

يمكن أن يسبب حدوث مضاعفات في البنكرياس، الموجود خلف المعدة مباشرةً، ألمًا في الصدر هذا بسبب الالتهاب المفاجئ للعضو.

الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى ناتجة عن عدوى أو التهاب في الحويصلات في الرئتين يمكن أن يسبب ذلك ألمًا حادًا وخزًا في الصدر.

التهاب الجنبة

يُطلق على التهاب الغشاء المحيط بالرئتين اسم التهاب الجنبة، مما قد يجعل من الصعب على الشخص التنفس، بينما يسبب ألمًا في الصدر.