لماذا ترتفع نسبة السكر فى الدم لدى غير المصابين بمرض السكرى؟

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القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تتقلب نسبة السكر في الدم لدى مرضى سكرى النوع الأول والثانى، ويحتاجون إلى مراقبته بانتظام لإبقائه تحت السيطرة، لكن مستوى السكر في الدم يتأثر أيضًا بالأنشطة اليومية، لذا فإن ارتفاعه وانخفاضه أمر معتاد حتى في أولئك الذين لم يتم تشخيصهم بمرض السكر، وتصبح ارتفاع نسبة السكر مشكلة عندما تظل عالية باستمرار، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب تجعل نسبة السكر في الدم مرتفعة لدى غير المصابين بمرض السكر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

التعرف على ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى غير المصابين بالسكري

يشار إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم على أنه حالة يوجد فيها الكثير من الجلوكوز في الدم.

وبالنسبة لغير مرضى السكر، يمكن أن يكون بسبب عوامل مثل الإجهاد أو حالات مزمنة أخرى حتى لو لم يتم تشخيص الشخص بأنه مصاب بمرض السكري، فمن الضروري التحكم في مستوى السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي استمرار ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى صعوبة شفاء الجسم، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، وقد يكون له تأثير طويل الأمد على أعضاء أخرى مثل العينين والكلى.

بمرور الوقت، يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

إذا كان مستوى الجلوكوز الصائم بين 100-125 مجم / ديسيلتر أو أكثر من 180 مجم / ديسيلتر بعد ساعة إلى ساعتين من تناول الطعام، يُشار إلى هذه الحالة باسم ارتفاع السكر في الدم.

أسباب إرتفاع سكر الدم لدى غير المصابين بالسكري

قد تؤدي عدة عوامل إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى المرضى غير المصابين بالسكري. بعض أكثرها شيوعًا هي:

-متلازمة تكيس المبايض: تؤدي هذه الحالة إلى اختلالات هرمونية لدى النساء في سن الإنجاب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع إنتاج هرمون التستوستيرون والأنسولين والسيتوكين. حتى أنها مقاومة للأنسولين ولا يمكنها استخدام كل الجلوكوز في الدم لإنتاج الطاقة.

-الإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد غير المُدار إلى ارتفاع مستوى الهرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، هم بدورهم يرفعون مستوى السكر في الدم، وهو استجابة طبيعية تمامًا للاضطراب العاطفي الذي يمر به الشخص.

-العدوى: أي نوع من أنواع العدوى يزيد أيضًا من مستوى هرمون الإجهاد الكورتيزول يمنع هذا الهرمون قدرة الأنسولين على إزالة الجلوكوز الزائد من مجرى الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في مستوى السكر في الدم.

-الأدوية: بعض الأدوية مثل الدوبامين والنورادرينالين ومثبطات المناعة مثل التاكروليموس والسيكلوسبورين والكورتيكوستيرويدات يمكن أن تنشط الإنزيمات في الدم التي يمكن أن تحافظ على مستوى السكر في الدم في ارتفاع مستمر. يجد الجسم صعوبة في إنتاج الطاقة ويشعر الشخص بالتعب طوال الوقت.

-السمنة: زيادة الخلايا الدهنية تجعل الجسم مقاومًا للأنسولين. كما أنه يجعل من الصعب إزالة الجلوكوز من الدم واستخدامه لإنتاج الطاقة.

أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم لغير المصابين بمرض السكرى

أعراض ارتفاع السكر في الدم غير السكري مماثلة لفرط سكر الدم السكري وتشمل

-العطش الشديد

-كثرة التبول

-رؤية مشوشة

-قئ وغثيان

- ألم البطن

- تعب وإعياء

-صداع الرأس

نصائح للتحكم في مستوى السكر في الدم

عادات نمط الحياة غير الصحية هي السبب الرئيسي لارتفاع نسبة السكر في الدم لدى غير المصابين بالسكري.

يعد النظام الغذائي السئ وقلة النشاط البدني من المساهمين الرئيسيين غالبًا ما يؤدي تخطي الوجبات ونقص الطعام المغذي وتوقيت الطعام غير المنتظم وقلة النشاط البدني إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

إلى جانب ذلك ، قد يلعب الإجهاد وعادات النوم السيئة دورًا في ذلك أيضًا.

لإدارة مستوى السكر في الدم ، من الضروري إدارة أنشطتك اليومية يمكن لنمط الحياة الصحي أن يبقيك في حالة جيدة من صحتك.