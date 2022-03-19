4 أطعمة يحذر الخبراء من تناولها لمرضى الكولسترول

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القاهرة - سامية سيد - يرتبط ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم باختيار النظام الغذائي غير الصحى، لذا إذا كان نظامك الغذائي مناسبًا وصحياً، فلا داعي للقلق بشأن مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتزيد مستويات الكولسترول المرتفعة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يحذر الخبراء من تناولها لمرضى الكوليسترول، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وبحسب منظمة الصحة العالمية: "على الصعيد العالمي، يُعزى ثلث أمراض القلب الإقفارية إلى ارتفاع الكولسترول، كما أن ارتفاع الكولسترول الكلي هو السبب الرئيسي لعبء المرض في كل من العالمين المتقدم والنامي كعامل خطر للإصابة بنقص التروية.

من أجل تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات القلب بسبب ارتفاع الكولسترول، يحتاج الشخص إلى التوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والمخبوزات، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

4 أطعمة يحذر الخبراء من تناولها لمرضى الكولسترولاللحوم الحمراء

تعتبر اللحوم الحمراء دائمًا ضارة بالكولسترول، وغالبًا ما يُقترح على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول عدم تناول اللحوم الحمراء حتى لا يتم إزعاج تناغم الكوليسترول في الجسم.

لحم البقر ولحم الضأن بشكل عام يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة قطع اللحم مثل الهامبرجر والمشاوي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ليس عليك تجنب اللحوم تمامًا، فقط تناولها فقط بكميات قليلة، والتزم بالقطع الأقل دهونًا والأفضل من ذلك ، استبدل اللحوم بالبروتينات التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة والكولسترول، مثل الدجاج منزوع الجلد أو صدر الديك الرومي والأسماك.

اللحوم المصنعة

حذر الخبراء من تناول اللحوم المصنعة وخاصة مرضى ارتفاع الكوليسترول وغالبًا ما تستخدم اللحوم المصنعة القطع الدهنية من اللحوم، وبالتالي تحتوي على مستويات عالية جدًا من الكوليسترول والدهون المشبعة التي تضر بصحة القلب لأولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وعلى الرغم من أن الخبراء يقترحون عددًا قليلاً من البدائل الصحية للحوم المصنعة ، إلا أنها لا تخلو من الكوليسترول أيضًا.

المخبوزات

من الأطفال إلى كبار السن، يحب الجميع تناول هذه الأطعمة الحلوة للغاية إما كوجبة خفيفة أو كحلوى وحذر الخبراء من أن الكمية العالية بشكل مذهل من الزبدة والسمن والسكر التي تحتوى عليها هذه المخبوزات، فهي لا تفيد جسم الإنسان ولا سيما أولئك الذين لديهم بالفعل مستوى مرتفع من الكوليسترول في الدم مما يؤدي إلى كارثة مستقبلية غير متوقعة.

الأطعمة المقلية

كثير من الناس لا يستطيعون التوقف عن تناول الأطعمة المقلية المقرمشة، كما حذر الخبراء من تناول الأطعمة المقلية، وقالوا إن القلي العميق يزيد من كثافة الطاقة أو عدد السعرات الحرارية في الطعام، واقترح الخبراء استخدام مقلاة هوائية أو استخدام زيت صحي لقلي الطعام.