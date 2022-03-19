شكرا لقرائتكم خبر عن «ذكر الله وكثرة الاستغفار» في المقدمة..استشاري يكشف أسهل الطرق للتخلص من التوتر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف د.صالح سالم الغامدي استشاري القلب والضغط، عن أسهل طريقة للتغلب على التوتر.

وجاء تعليق “الغامدي” على منشور قديم تحدث فيه عن تزايد حالات متلازمة القلب المكسور منذ بدء جائحة كورونا.

وقال إن المتلازمة تحدث ضعفا حادا في عضلة القلب نتيجة لما يشبه انسداد شرياني، مشيرًا إلى أنها تحدث في النساء غالبا بعد التعرض لتوتر شديد.

وأوضح :” يعتقد أن إفراز كمية كبيرة من هرمونات التوتر يسبب تقلص في الشريان يخنق العضلة مؤقتا، مؤكدًا أن التحكم في التوتر ضرورة”.

وقال في منشوره الجديد، متسائلًا: ما الذي يمكنني فعله لكي أحمي نفسي من التوتر وتبعاته ومن الهلع وفرط الاستجابات العاطفية؟، ذاكرًا 3 أشياء كالتالي:

1- ذكر الله وكثرة الاستغفار.

2- الرياضة متوسطة الشدة بانتظام وذلك لاستنزاف هرمونات التوتر ويشبه ذلك التخلص من النفايات قبل تراكمها.

3- علاج القلق لدى المختصين وتمارين اليقظة الذهنية.