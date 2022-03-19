شكرا لقرائتكم خبر عن داء الرشاشيات عند مرضى كورونا.. تعرف على أعراضه والمعرضين لخطر الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء الرشاشيات هو عدوى تسببها فطر الرشاشية Aspergillus وهو نوع من الفطريات التي تعيش في الداخل والخارج في حين أن معظم الناس يتنفسون بشكل عام جراثيم الرشاشيات على أساس يومي دون أن يمرضوا، في حالة الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو الستيرويدات ، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة.

فى خلال التقرير التالى نتحدث عن معرضون الأصابة وأعراض الرشاشية الغازية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"

من هم معرضون لخطر الإصابة بداء الرشاشيات الغازية ؟

- مرضى ما بعد كورونا وخاصة أولئك الذين تلقوا المنشطات أو المضادات الحيوية طويلة المدى أو الذين أقاموا في المستشفى لفترة طويلة.

- الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



مصابين داء الرشاشيات

- الأشخاص الذين يتناولون الستيرويدات لأنها تقلل الالتهاب في الجسم ، ولكنها تقوم أيضًا بقمع المناعة..

- أولئك الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط.

- متلقي زراعة الأعضاء.

- الناس أنواع معينة من سرطان الدم.

أعراض داء الرشاشيات الغازية :

- حمة.

- ألم صدر.

- ألم في العين.



داء الرشاشيات

- تورم في العين والخد.

- كتلة الأنف.

- ألم الخد.

- إفرازات غير طبيعية من الأنف.

- سعال.

- سعال الدم.

- ضيق في التنفس.