شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: الوباء لم ينته بعد ولن يختفى ببساطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن أنه بعد عدة أسابيع من انخفاضات حالات كورونا، عادت الإصابات المبلغ عنها إلى الارتفاع مرة أخرى على مستوى العالم، لاسيما في أجزاء من آسيا.

وقال، تحدث هذه الزيادات على الرغم من التخفيضات في الاختبارات في بعض البلدان، مما يعني أن الحالات التي نراها ليست سوى قمة جبل الجليد، كما أننا نشهد مستويات عالية غير مقبولة من الوفيات في العديد من البلدان، لاسيما حيث تكون مستويات التطعيم منخفضة بين السكان المعرضين للإصابة، إن الوباء لم ينته بعد ولن يختفي ببساطة، حتى عندما تتطلب الأزمات الأخرى اهتمامنا، فإننا نحث جميع الدول الأعضاء على الاستمرار في التركيز على توسيع نطاق التطعيم للوصول إلى هدفنا المشترك المتمثل في تطعيم 70% من سكان كل بلد بحلول منتصف هذا العام، مع التركيز على العاملين الصحيين وكبار السن والمجموعات الضعيفة الأخرى.

وأكد، ما زلنا ندعو جميع الدول الأعضاء إلى توخي اليقظة، والاستمرار في التطعيم والاختبار والتسلسل وتوفير الرعاية المبكرة للمرضى وتطبيق تدابير الصحة العامة لحماية العاملين الصحيين والجمهور، تركز جلسة المعلومات اليوم على جهودنا العالمية للتكيف وتعزيز المراقبة والإبلاغ ، عن كورونا ومسببات الأمراض التنفسية الأخرى بما في ذلك الأنفلونزا.

وقال بالنسبة للأزمة الاوكرانية، تظل أولوية أمانتك هي العمل على دعم العاملين الصحيين والنظام الصحي في أوكرانيا لتلبية الاحتياجات العاجلة، لقد تمكنا من إنشاء خطوط إمداد للعديد من المدن، لكننا ما زلنا نواجه تحديات كبيرة للوصول، لقد أرسلنا حتى الآن حوالي 100 طن متري من الإمدادات، بما في ذلك الأكسجين والأنسولين والإمدادات الجراحية والتخدير ومجموعات نقل الدم، كما تم تسليم معدات أخرى، بما في ذلك مولدات الأكسجين والمولدات الكهربائية وأجهزة تنظيم ضربات القلب، ونحن نستعد لإرسال 108 أطنان مترية أخرى، نقوم بتنسيق نشر 20 فريقًا طبيًا للطوارئ من الخبراء من العديد من الدول الأعضاء، لكن هل نواجه قيودًا مالية خطيرة.

وأوضح، حتى الآن، تلقينا 8 ملايين دولار فقط من نداءنا مقابل 57.5 مليون دولار أمريكي، يتم إنفاق مبالغ ضخمة من المال على الأسلحة، نحث الدول الأعضاء على الاستثمار في ضمان حصول المدنيين في أوكرانيا واللاجئين على الرعاية التي يحتاجون إليها، ويجب أن تتوقف الهجمات على الرعاية الصحية، يوجد أكثر من 300 مرفق صحي على طول خطوط النزاع أو في المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الروسي الآن، وهناك 600 مرفق آخر على بعد 10 كيلومترات من خط الصراع، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تحققت منظمة الصحة العالمية من 43 هجومًا على الرعاية الصحية، منظمة الصحة العالمية تدين جميع الاعتداءات على الرعاية الصحية.

وقال، للأسف، أوكرانيا ليست المكان الوحيد الذي يتعرض فيه المرضى والعاملون الصحيون والمرافق والبنية التحتية والإمدادات للهجوم، لكن منظمة الصحة العالمية قد تحققت بالفعل من 89 هجومًا على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، في أفغانستان، بوركينا فاسو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا، نيجيريا، الأرض الفلسطينية المحتلة، السودان، الجمهورية العربية السورية، وبالطبع أوكرانيا.