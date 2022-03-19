شكرا لقرائتكم خبر عن قلل السكر والوجبات السريعة.. 5 طرق طبيعية للتخلص من سموم الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كثير من الأحيان، يميل الكثير منا إلى الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة غير الصحية خلال بعض الاحتفالات، لذلك من المهم التخلص من السموم بعد الأكل من أجل جسم صحي.

وفقا لموقع " healthsite"، يتكون نظام إزالة السموم عادةً من نظام غذائي منظم بعناية وتغييرات في نمط الحياة مصممة لتعزيز نظام إزالة السموم من الجسم".، ستجد الكثير من الأنظمة الغذائية للتخلص من السموم في السوق والتي تستخدم الفيتامينات والمعادن ومدرات البول والملينات والشاي من بين الأطعمة الأخرى التي يُفترض أن لها خصائص إزالة السموم.

ومع ذلك ، يحذر الأطباء من أن هناك القليل من الأدلة لإثبات فعالية هذه الحميات لأغراض التخلص من السموم وفقدان الوزن.

طرق طبيعية للتخلص من السموم من جسمكتجنب الكحول:

يتم استقلاب أكثر من 90٪ من الكحول الذي تتناوله في الكبد، ويتسبب استهلاك الكحول في إتلاف الكبد عن طريق التسبب في تراكم الدهون والتهاب وتندب أنسجة الكبد، وهذا يعيق الكبد عن العمل بأقصى طاقته ، مما يعيق وظيفته في التخلص من السموم من الجسم. يعد تجنب استهلاك الكحول أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد أن يظل نظام إزالة السموم في جسمك قويًا.

الحصول على مزيد من النوم:

الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة أمر حيوي لدعم نظام إزالة السموم في الجسم. يسمح النوم للدماغ بإعادة شحن نفسه وإزالة تراكم المنتجات الثانوية السامة. إذا حرمت نفسك من النوم، فلن يحصل جسمك على الوقت الكافي للتخلص من السموم، والتي ينتهي بها الأمر بالعديد من العواقب السلبية.

ربطت الأبحاث قلة النوم بالقلق والتوتر والسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وإذا كنت تواجه صعوبة في النوم، التزم بجدول زمني صارم وتأكد من الحد من الضوء الأزرق من شاشات الكمبيوتر والأجهزة المحمولة لمدة نصف ساعة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش.

حافظ على رطوبتك:

ينظم الماء درجة حرارة الجسم ، ويساعد على امتصاص العناصر الغذائية وهضمها ، ويزيل السموم من الجسم، يساعد الماء في إزالة الفضلات عن طريق البول والعرق. اجعله نقطة لاستهلاك ما لا يقل عن 3 لترات من الماء كل يوم.

اعتماد هذه التغييرات الغذائية :

الأطعمة الغنية بالكبريت مثل البصل والثوم والبروكلي تساعد في مواجهة الآثار الضارة للمعادن الثقيلة الضارة. كما أنها تساعد في تحسين أداء الجلوتاثيون ، وهو مضاد أكسدة محلي يلعب دورًا رئيسيًا في إزالة السموم. زين أطباقك بسخاء بالكزبرة، تعد صحة القناة الهضمية أمرًا حيويًا للحفاظ على نظام إزالة السموم باللون الوردي. للحفاظ على صحة أمعائك، يجب أن تستهلك المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك مثل الخرشوف والطماطم والهليون والموز والشوفان والبصل والثوم.

قلل من السكر والأطعمة السريعة:

يعتبر الاستهلاك الزائد للسكر والوجبات السريعة في قلب أزمتنا الصحية. وهو مرتبط بمرض السكري والسمنة وأمراض القلب والسرطان، كل هذه الأمراض تضر بعملية إزالة السموم من الجسم وتضر بالأعضاء مثل الكلى والكبد، تؤدي المشروبات السكرية والوجبات السريعة إلى الكبد الدهني ، مما يجعل إزالة السموم أكثر صعوبة.