رجيم إزالة الكرش في أسبوع للبنات اللواتي يعانين من انتفاخ البطن 



بيروت - نادين محمد - تبحث عن رجيم ازالة الكرش في اسبوع كل من تعاني من انتفاخ البطن الدائم. فهذه المشكلة ترافق الكثيرات وان لم يتناولن كمية كبيرة من الطعام. وهو ما يجعلهن يشعرن بعدم الرضى تجاه اطلالاتهن. ومن الممكن التخلص من ذلك باتباع بعض القواعد الاساسية الى جانب تطبيق حمية تساهم في ازالة النفخة.

قواعد للتخلص من الكرش



قبل شرح طريقة رجيم ازالة الكرش في اسبوع للبنات اللواتي يعانين من النفخة الدائمة، من المفيد التعرف على بعض القواعد التي يجب اتباعها في هذا السياق.

1 عدم تناول الاطعمة غير الصحية مثل السكاكر، البسكويت، الكيك، المأكولات الجاهزة، المثلجات، الخبز الابيض، الارز الابيض، الاطعمة المقلية، المشروبات الغازية والغنية بالسكّر الصناعي.

2 اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الخضار الخضراء، الفواكه الطازجة، الفواكه المجففة، اللحم الابيض، الاسماك الطازجة، الحبوب الكاملة، الفاصولياء، المكسرات النيئة.

3 شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً.

4 ممارسة احد التمارين الرياضية بانتظام لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً.

رجيم ازالة الكرش في اسبوع



يقوم رجيم ازالة الكرش في اسبوع للبنات اللواتي يعانين من النفخة على تطبيق هذه القواعد الاربعة كما على اتباع برنامج خاص يساهم في انقاص 3 كيلو في 7 ايام ويساعد على الحصول على بطن مسطح.

اليوم الاول

الفطور. بيضة مسلوقة واحدة من دون ملح، 100 غ من الطماطم الكرزية، حبتان من المندارين.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

الغداء. 100 غ من لحم الستيك المشوي الخالي من الدهون، 100 غ من الجزر المشوي، 100 غ من الهليون المشوي، حبة تفاح.

العشاء. 150 غ من السلطة الخضراء، 100 غ من الارز البني المطهو على البخار.

اليوم الثاني

الفطور. كوب من عصير البرتقال، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر، 50 غ من جبنة ريكوتا.

وجبة خفيفة. بيضة مسلوقة واحدة من دون ملح.

الغداء. 200 غ من السمك المشوي في الفرن، 4 أوراق خس كبيرة، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. قبضة صغيرة من الجوز.

العشاء. كوب من حساء الفطر، 100 غ من سلطة الخضار المشكلة.

اليوم الثالث

الفطور. قطعتان صغيرتان من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 50 غ من جبنة الماعز.

وجبة خفيفة. حبة غريب فروت.

الغداء. 100 غ من اللحم الابيض المشوي، حبتان من البطاطا الحلوة المشوية في الفرن، 4 أوراق خس.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق معكرونة مع صلصة الطماطم.

اليوم الرابع

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقتا طعام من زبدة الفستق، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

وجبة خفيفة. قبضة من اللوز غير المملح.

الغداء. 100 غ من لحم الدجاج المشوي مع الكمون والقليل من عصير الليمون، 4 اوراق خس.

وجبة خفيفة. طبق سلطة فواكه مع الكيوي والتفاح.

العشاء. كوب من شوربة الخضار وقطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

اليوم الخامس

الفطور. كوب من بذور الشوفان، كوب من حليب اللوز، 50 غ من الزبيب، 50 غ من بذور الكتان مع القليل من العسل.

وجبة خفيفة. قبضة من اللوز غير المقلي وغير المملح.

الغداء. 200 غ من جبنة الماعز، 100 غ من الاناناس.

العشاء. طبق من السلطة المشكلة، 100 غ من لحم الدجاج المشوي.

اليوم السادس

الفطور. قطعتان من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 50 غ من جبنة ريكوتا مع حبة افوكادو.

وجبة خفيفة. 3 حبات تمر.

الغداء. 100 غ من السمك المشوي، 100 غ من البروكولي المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. حبتا كيوي.

العشاء. 100 غ من المعكرونة المطهوة بطريقة صحية مع صلصة الطماطم.

اليوم السابع

الفطور. بيضة مسلوقة من دون ملح، 100 غ من الطماطم الكرزية وحبة افوكادو ناضجة.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. كوب من حساء الطماطم وطبق من السلطة المشكلة.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق من المعكرونة مع سلطة الملفوف والذرة والطماطم.

وهكذا يمكن رجيم ازالة الكرش في اسبوع ان يخلص البنات اللواتي يعانين من النفخة من مشكلة انتفاخ البطن.



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