شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. حدد مواعيد الوجبات وتناول الخضراوات مساءً لحياة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دراسة نشرت في موقع " إكسبريس "، توضح أن تناول مريض السكر للبطاطس في الصباح والحبوب الكاملة بعد الظهر والخضراوات في المساء قد تساعد مرضى السكرى على عيش حياة.

وأوضح التقرير، أن الدراسة أجريت علي استخدم التحليل لبيانات 4642 شخصا مصابا بداء السكري ممن شاركوا في المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية من عام 2003 إلى عام 2014، وثبت أن تحديد مواعيد معينة لتناول الوجبات يوميا يعد من الحيل الجيدة لمرضي السكر.

وحول ذلك، قال الدكتور القائم ومعد الدراسة تشينجراو سونغ، في جامعة هاربين الطبية في الصين، أن الأشخاص الذين خضعوا للدراسة لوحظ عليهم أنهم بعد تناول البطاطس في الصباح والحبوب الكاملة بعد الظهر والخضراوات والحليب في المساء تحسين لديهم نسب السكر، وتقلل لديهم فرص ارتفاع نسبته.

وثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا البطاطس في الصباح كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 54%، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل، كما أن الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة بعد الظهر كانوا أقل عرضة للأمراض السابق ذكرها بنسبة 33%، ويبدو أن تناول الكثير من اللحوم المصنعة في المساء يزيد من خطر الموت بسبب الأمراض القلبية بنسبة 74%.