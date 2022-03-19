شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان المريء.. تعرف على العلامات والأعراض المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المريء هو عبارة عن أنبوب طويل مجوف يمتد من الحلق إلى المعدة ويساعد في نقل الطعام والسوائل إلى المعدة ليتم هضمها، سرطان المريء هو حالة تبدأ فيها الخلايا السرطانية في التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ووفقا لتقرير موقع " healthline"، إذا تركت دون تشخيص لفترة طويلة، فإن سرطان المريء يمكن أن يتطور إلى مراحل متقدمة وقد تنتشر في جميع أنحاء الجسم.

ما هي أسباب وأعراض سرطان المريء؟

يحدث سرطان المريء بشكل رئيسي بسبب الإفراط في تعاطي الكحول والتبغ، ومع ذلك، من أجل التشخيص والعلاج في الوقت المناسب، يوصي الخبراء بمراقبة العلامات والأعراض المبكرة لهذا المرض قبل أن يصبح عدوانيًا.

في المراحل المبكرة، سرطان المريء عادة لا يظهر أي أعراض، وعلى الرغم من عدم وجود أعراض واضحة، يمكن للورم أن يتداخل مع البلع - وعند التقدم، يمكن أن يجعل العملية مؤلمة وغير مريحة أكثر، الأعراض البارزة لهذا المرض تشمل:

صعوبة في البلع

السعال وبحة في الصوت

فقدان الوزن غير المقصود

عسر الهضم وحموضة المعدة التي تزداد سوءًا

حرقة وضغط وألم في الصدر

ألم خلف أو في الحلق ، بين عظام الكتف والصدر

الاختناق بالطعام

التقيؤ

صعوبة في بلع الخضار النيئة واللحوم

تشخيص وعلاج سرطان المريء

بمجرد تأكيد الأعراض، يتحقق الأطباء من التاريخ الطبي للمريض ثم يوصون بتشخيص الاختبارات المختلفة والفحوصات الجسدية لتشخيص سرطان المريء، وبعد الفحص البدني، هناك 5 اختبارات تدعم تشخيص السرطان. وتشمل هذه:

الخزعة

ابتلاع الباريوم

التصوير المقطعي

تنظير المريء

الموجات فوق الصوتية بالمنظار المريئي

علاج سرطان المريء

مثل جميع أنواع السرطان الأخرى ، تعتمد خيارات علاج سرطان المريء على شدة المرض ومرحلة ودرجة المرض، بجانب العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي ، من أفضل تقنيات علاج سرطان المريء ما يلي: