شكرا لقرائتكم خبر عن كوب من الحليب و5 حبات برقوق.. وصفة للحفاظ على صحة عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوية العظام والحفاظ علي صحتها من الأمور الجيدة لكي تستطيع أن تمارس حياتك دون الشعور بألم أو تعب عند ممارسة أي نوع من أنواع الحركة، وأثبتت الدراسات الطبية، أن الاهتمام بنوعية الطعام المتناول من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ علي صحة العظام، فالاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وفيتامين د، تعد من أهم النصائح التي تحمي العظام.

وحول ذلك أشار التقرير المنشور عبر موقع " Eat this "، أن الاهتمام بالأطعمة التي تحافظ على صحة العظام تعد من أهم النصائح للحصول على عظام قوية، وبحسب مركز جونزهوبكنز الطبي، يبدأ جسم الإنسان مع التقدم بالعمر في فقدان عدد أكبر من العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، التي تزيد من فرص تعرضه للكسور.

وأوضح التقرير، أنه يمكن إبطاء فقدان العظام في حالة اتخاذ خطوات وقائية محددة، ويتم ذلك عن طريق تناول البرقوق أو الخوخ المجفف، فهو مصدر قوي للبوتاسيوم والمغنسيوم وفيتامين ك ، والبوليفينول، فهذه العناصر تساعد على زيادة كثافة المعادن في العظام وبالتالي تقلل من فقدانها وتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام.

وللحصول علي صحة عظام قوية، يمكنك تناول 5 حبات من البرقوق مع كوب الحليب يوميا، فهذه الوجبة تمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها للحفظ على صحة عظام قوية.