تعرفى على الفوائد الصحية للسمن لـ الشعر والبشرة

القاهرة - سامية سيد - يعتبر السمن جزءًا أساسيا فى النظام الغذائي للعديد من الناس، لها العديد من الفوائد الصحية سواء للبشرة أو الشعر، حيث تحتوي السمن على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين C وA، كما أنها تعمل على تغذية جميع الأنسجة وتحسين عمل جميع أعضاء الجسم، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن فوائد الشعر والبشرة للسمن، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth ".

فوائد السمن للعناية البشرة:

الاستخدام على الوجه:احصلي على بشرة متوهجة باستخدام السمن على البشرة، يعمل التطبيق على الوجه على تعزيز توهج البشرة وبالتالي يمكن استخدامه للبشرة الحساسة أو الدهنية أيضًا بعد الخلط مع دقيق الحمص أو البيزان.

السمن

كمرطب لوجهك الشتوي:إلى جانب البشرة المتوهجة، مع كمية ونوعية جيدة من الدهون الموجودة في السمن ، فهو أيضًا مرطب رائع، يعمل هذا بشكل رائع للبشرة الجافة، خاصة في فصل الصيف، فالمواسم المتغيرة تعرض بشرتنا للحرارة ، والهواء الجاف ، وإزالة الرطوبة ، ثم يأتي السمن .

للشفاه المتشققة والجافة:يمكن استبدال الفازلين بسهولة بمزود المغذيات والنعومة، يمكن رؤية النتائج بين عشية وضحاها أو بعد أسبوع كحد أقصى ، ستصبح شفتيك ناعمة وردية.