شكرا لقرائتكم خبر عن هرمونات السعادة.. 4 مواد كيميائية في دماغك تتحكم بمزاجك.. اعرف ازاى تعززها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهرمونات تلعب دورًا مهمًا ليس فقط في دورات الحيض لدى النساء والصحة الإنجابية بشكل عام، ولكنها توجه مجموعة من العمليات في أجسام الرجال والنساء على حد سواء: من تغيرات الجلد وزيادة الوزن إلى الجوع، حتى مقدار الكالسيوم الذي يجب أن يحتفظ به جسمك ومقدار التخلص منه.

وفقا لموقع " Harvard Health " الهرمونات تطلقها الغدد في مجرى الدم ، وتعمل على أعضاء وأنسجة مختلفة للتحكم في كل شيء من الطريقة التي يعمل بها جسمك إلى ما تشعر به.

لماذا يطلق على مجموعة من الهرمونات اسم "هرمونات الشعور بالسعادة"؟

عندما يختبر جسدك وعقلك إحساسًا بالسعادة بسبب مجموعة معينة من الهرمونات التي يتم إطلاقها في دمك، فإن هذه المجموعة من الهرمونات تسمى "هرمونات السعادة وهي تعتبر أيضًا نواقل عصبية ، مما يعني أنها تحمل الرسائل عبر المسافات بين الخلايا العصبية.

تعرف على الهرمونات الأربعة التي تجعلك تشعر بالسعادة:

الدوبامين

السيروتونين

الإندورفين

الأوكسيتوسين

الدوبامين:

هذا عامل مهم في نظام المكافأة في دماغك ويرتبط بأحاسيس ممتعة، إلى جانب التعلم والذاكرة ووظيفة النظام الحركي والمزيد، هناك أيضًا بعض الأدلة على أن الدماغ يطلق المزيد من الدوبامين عندما نتأمل. قد يؤدي التغيير في الوعي الذي يحدث أثناء التأمل إلى إطلاقه.

السيروتونين:

يساعد هذا الهرمون (والناقل العصبي) على تنظيم المزاج وكذلك نومك وشهيتك وهضمك وقدرتك على التعلم والذاكرة، يعد التعرض لأشعة الشمس أو الضوء الساطع المقصود منه طريقة أخرى لزيادة مستويات السيروتونين بشكل طبيعي.

الأوكسيتوسين:

هذا الهرمون هو الذي يدفع الأم لرعاية المولود الجديد وحمايته ونشر الهدوء والبهجة حول الطفل. ولكن ، بالمناسبة ، هو أيضًا نفس الهرمون الذي يُفرز عندما تقع في الحب ، وتحتضن شخصًا ما ، وبالتالي يطلق عليه "هرمون الحب". هذا هو الهرمون الذي يسمح للناس بتطوير الثقة والتعاطف والترابط في العلاقات ، وتزداد مستويات الأوكسيتوسين بشكل عام مع المودة الجسدية.

الإندورفين:

الإندورفين هو مسكن طبيعي للألم ينتجه جسمك استجابة للتوتر أو عدم الراحة، تميل مستويات الإندورفين أيضًا إلى الزيادة عند الانخراط في أنشطة منتجة للمكافأة ، مثل تناول الطعام أو ممارسة الرياضة تضمن الناقلات العصبية في العمل أن يشعر الناس بهذا الشعور بالنشوة المعروف باسم "نشوة العداء" بعد التمرين المكثف.

الدجاج وأنواع الدواجن الأخرى

منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي

الأفوكادو

موز

بذور اليقطين والسمسم

الصويا

مصادر الكربوهيدرات المعقدة ، مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة.

مصادر الغذاء لهرمونات سعيدة