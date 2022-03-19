شكرا لقرائتكم خبر عن بذور صحية من فواكه وخضراوات يجب ألا تتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن بعض البذور، على الرغم من تصورها بأنها غير صالحة للأكل ، صحية للغاية ويجب استهلاكها؟

بذور صالحة للأكل يجب ألا تتجاهلها

فيما يلي بعض بذور الفاكهة وخضراوات يجب ألا تتجاهلها أبدًا وفقا لموقع " webmd":

بذور اليقطين:

، بذور اليقطين ليست صحية للاستهلاك فحسب، بل يمكن أن تكون أيضًا خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة، إنها مصدر للدهون الصحية والفيتامينات ويمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

بذور البطيخ:

ماذا لو قلنا لك أنه من الآمن تناول البذور مع الفاكهة؟ بصرف النظر عن احتوائها على نسبة عالية من البروتين ، تحتوي هذه البذور أيضًا على عناصر مغذية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم وما إلى ذلك.

بذور التمر الهندي:

هل تعلم أنه يمكنك أيضًا تناول بذور التمر الهندي؟ هذه البذور صحية للقلب ، ومفيدة للأسنان ، ويمكن أن تساعد في منع العدوى.

بذور البابايا:

تحتوي البذور السوداء الصغيرة التي يتم التخلص منها غالبًا على إمكانات هائلة للوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة والإجهاد التأكسدي. بذور البابايا غنية بالفلافونويد والبوليفينول وهي مغذية للغاية.