شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 50٪ من النساء يعانين من نقص فيتامين D3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني الكثير من النساء من نقص الفيتامينات وانخفاض كثافة المعادن في العظام (BMD) ، كما أنهن أكثر عرضة للإصابة بالغدة الدرقية وفقر الدم، وذلك وفقًا لدراسة أجراها موقعHealth Plus .

نظرت الدراسة في الجوانب المختلفة لصحة المرأة مع حجم عينة من 15000، وأظهرت البيانات أن 52 % من النساء يعانين من نقص فيتامين د 25 في حين أن 51 % من النساء يعانين من نقص فيتامين د 3 و 32 % من النساء أبلغن عن انخفاض فيتامين ب 12. ما يقرب من 60 % (58 في المائة) من النساء معرضات بدرجة عالية لخطر الإصابة بالغدة الدرقية و 64 % من النساء مصابات بفقر الدم.

بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن 49 % من النساء يعانين من انخفاض كثافة المعادن في العظام مما قد يؤدي إلى اضطرابات مختلفة متعلقة بالعظام.

المشاكل المتعلقة بالعظام شائعة عند النساء

في إصدارها ، أشارت Health Plus إلى أنه يتم ملاحظة العديد من المشكلات المتعلقة بالعظام لدى النساء لأنهن غالبًا ما يتجاهلن صحة العظام.

تم إجراء اختبار كثافة المعادن بالعظام في الفترة من أبريل 2020 إلى يناير 2022. وكشف أن 21 % فقط من معايير كثافة المعادن بالعظام لدى النساء كانت في المعدل الطبيعي. في حين أن 47 % يعانين من هشاشة العظام، مما يشير إلى ضعف العظام.

فيتامين د ضروري لصحة العظام

كشفت البيانات أن فيتامين (د) كان تحت المعدل الطبيعي فقط في 15 % من النساء، كان لدى حوالي 85 % مستويات منخفضة من فيتامين (د) تتطلب مكملات إما عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.

غالبًا ما تُعزى أعراض مثل آلام الظهر وآلام المفاصل والإرهاق إلى التغييرات في نمط الحياة والروتين في الوقت الحاضر، وتغير المستويات الهرمونية لدى النساء مع تقدم العمر يهيئهن للإصابة بنقص ومشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي.

وذكر التقرير أن الأسباب الأخرى لتدهور صحة العظام تشمل استخدام بعض الأدوية مثل المنشطات والعلاج الكيميائي ووجود أمراض مشتركة مثل مرض السكري والغدة الدرقية وما إلى ذلك، وعدم ممارسة الرياضة الكافية.

يمكن إدارة هذه العوامل من خلال تضمين نظام غذائي مناسب بما في ذلك الحليب ومنتجات الألبان والأسماك وزيت كبد سمك القد وما إلى ذلك في النظام الغذائي، وتمارين حمل الوزن المناسبة، وتناول مكملات الفيتامينات الأدوية تحت إشراف أخصائي تقويم العظام أو الطبيب.