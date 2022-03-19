شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب الإصابة بالتهابات فى بعض الحالات بعد التعافى من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص بعد التعافي من فيروس كورونا بمتلازمة ما بعد الشفاء، ويزداد لديهم الإصابة بالالتهابات، ولذا ربط علماء من السويد وألمانيا الالتهابات التي يصاب بها الأشخاص بعد كوفيد19 بالخلايا المناعية الضامة، وتشير مجلة Mucosal Immunology، إلى أن علماء معهد كارولينسكا السويدي وجامعة ميونخ التقنية في ألمانيا، اكتشفوا أن نوعا معينا من خلايا المناعية تسمى البلاعم هي السبب في الإصابة بالالتهابات طويلة الأمد بعد الإصابة.

ونشر هذه الدراسة موقع " tut-news.ru "، وأشار أنه توصل الباحثون أن الخلايا المناعية "البلاعم" هي السبب في تعرض الأشخاص للالتهابات بعد الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد تحليل عينات دم لــ 68 أصيبوا بالشكل الخفيف من "كوفيد-19"، وقارنوها بنتائج تحليل عينات دم لـ 36 شخصا لم يصب أي منهم.

وقام الباحثون بعزل الخلايا المناعية " البلاعم " أولا ومن ثم يتم تحفيزها ببروتين S للفيروس التاجي المستجد، والستيرويدات وعديدات السكاريد الدهنية، التي هي مكونات من المستضدات المحفزة للاستجابة المناعية، وذلك لتحديد الجينات التي نشطت استجابة للعلاج، أجروا مسحا لتسلسل الحمض النووي الريبي في خلايا البلاعم.

وثبت للباحثون، أن الخلايا المناعية " البلاعم" لدى الأشخاص الذين أصبوا بكورونا من النوع الخفيف حدث لديهم تغيرات في نشاط الجينات المرتبطة بالاستجابة للالتهابات تستمر 3-5 أشهر بعد الإصابة.