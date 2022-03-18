شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تسبب الشعور الدائم بالإرهاق.. أبرزها الأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالإرهاق الدائم من الأمور المزعجة التي يتعرض لها البعض، فهو من الأمور المسببة لتوقف الحياة، أو عدم القدرة على ممارستها بشكل طبيعي، ولكن هلى تعلم أن استمرار الشعور بالإرهاق يعد علامة على إصابتك بالأمراض؟ هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس"، وقدم أبرز الأمراض التي ربما تكون مصاب بها، ومنها:

-الأنيميا:

الشعور المستمر بالإرهاق بالإضافة إلى التقلبات المزاجية، يعد من أعراض نقص الحديد في الجسم، وأحد أسباب الإصابة بالأنيميا، ولذا عليك إجراء تحليل لقياس نسبته والاطمئنان.

-الإصابة بقصور في الغدة الدرقية:

أثبتت الدراسات الطبية أن الشعور الدائم بالإرهاق والتعب يعد علامة على الإصابة بقصور في الغدة الدرقية، ويصاحبه الشعور بألم في العضلات وزيادة الوزن.

-مشاكل في الجهاز الهضمي:

الإصابة بالإرهاق والتعب المستمر علامة على الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي، وربما تكون تعاني من حساسية الجلوتين، أو مشاكل في المعدة كالتهاب.

-علامة على الإصابة بمرض السكر:

ربما تكون مصاب بمرض السكر وأنت لا تعلم، فمن أبرز اعراضه الشعور بالإرهاق والتعب المستمر، بالإضافة إلى كثرة العطش.

-علامة على سوء الصحة النفسية:

هل تعلم أن الإصابة أو التعرض لضغوط الحياة تعد من أبرز الأمور المسببة للإصابة بالارهاق، فتعرض الشخص لحالة نفسية سيئة تعد من أبرز الأسباب المؤدية للتعب والإرهاق.