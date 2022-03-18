لأصحاب البشرة الدهنية.. دليلك الغذائي من الأطعمة المسموحة و الممنوعة

القاهرة - سامية سيد - البشرة الدهنية تعد من الأمور المحرجة لأصحابها، لأنها دائمة الظهور بمظهر غير لائق، ويزداد ظهور حب الشباب، والبثور، وأصحابها يحتاجون بشكل دائم لغسول محدد وأدوية محددة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة الصحية التي يجب على أصحاب البشرة الدهنية تناولها، وأيضا الأطعمة غير الصحية لهم، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي. -الخيار: يعد من الأطعمة المسموحة لأصحاب البشرة الدهنية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ولذا يرطب الجلد ويمنع انسداد المسام، ويحمي خلايا البشرة من التلف. -البرتقال: يعد من الفواكه المسموح بها لأصحاب البشرة الدهنية، لأنه غني بفيتامين سي، الذي يساعد علي زيادة إنتاج الكولاجين. -الخضراوات الورقية: من الأطعمة الجيدة لأصحاب البشرة الدهنية، فهي غنية بالزيوت والدهون المفيدة، كما أنه غني بالألياف التي تمد البشرة بالنضارة والحيوية. -الحليب ومشتقاته: من الأطعمة الممنوعة لأصحاب البشرة الدهنية، لأنها تحتوي على مركبات تحفز الخلايا الدهنية وتزيد من إفراز الزيوت. -النشويات: تتسبب في تراكم الزيوت على البشرة ولذا هي أطعمة ممنوعة على أصحاب البشرة الدهنية. -الشيكولاتة:

ممنوعة لأنها تتسبب في ظهور حب الشباب والبثور.