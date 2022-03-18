هذه الأخطاء عليك تجنبها عند قيامك بفحص السكر في الدم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - يعتبر فحص السكر في الدم، ضروري لإدارة داء السُّكَّري والوقاية من المضاعفات، حيث بات بالإمكان إجراء الفحص المنزلي باستخدام جهاز إلكتروني محمول يسمى مقياس السكر في الدم باستخدام قطرة صغيرة من الدم، كما يمكنك أيضًا استخدام جهاز يسمى جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز.

وسواء كنت تقوم بالفحص منزلياً أو في المختبر الطبي، فعليك الحذر من الأخطاء التي تسبق عملية الفحص، لتجنب النتائج غير الدقيقة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإليكم أهم الأخطاء التي يقوم بها الشخص عند فحص السكر:

1. قياس السكر في وقت غير مناسب

يقوم الكثير من الأشخاص بفحص السكر بعد فترة قصيرة من تناول الطعام؛ مما يُعطي نتائج مرتفعة وغير صحيحة، لذا يجب استشارة الطبيب لمعرفة أفضل الأوقات لقياس السكر في اليوم، والتي غالبًا ما تكون بعد ساعتين من تناول الطعام.

2. عدم قياس السكر بشكل روتيني

يعد قياس السكر في الدم بشكل منتظم وعلى مدار اليوم من أفضل الطرق للتحكم في المرض، حيث يعاني البعض من سوء التحكم في مرضه بسبب نسيان قياس السكر بشكل منتظم، لذا يُوصى بوضع منبه زمني للتذكير بأوقات قياس السكر يوميًا.

3. عدم تنظيف اليدين قبل فحص السكر

تظهر قراءة خاطئة على جهاز فحص السكر في حال كان الإصبع متسخ بالطعام، لذا يجب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون وتجفيفهم قبل قياس السكر، كما ينصح بتجنب استخدام الكحول والمعقمات الأخرى؛ لأنها تزيد من مشكلة جفاف الجلد.

4. سوء استخدام شرائط الاختبار

نحصل على قراءات غير دقيقة عند استخدام شرائط اختبار منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين؛ لذا يُنصح باستخدام إبرة وخز وشرائط اختبار جديدة ومخصصة لنوع الجهاز المستخدم في كل مرة، مع ضرورة التخلص من شريط الاختبار وإبرة الوخز بعد الاستخدام مباشرةً وعدم محاولة استخدامهما مرة أخرى.

5. وخز الإصبع في مكان خاطئ

قد يحاول البعض وخز الإصبع من المنتصف، مما يسبب لهم الشعور بالألم؛ نظرًا لاحتواء المنطقة على الكثير من الأعصاب، لذا يُنصح بوخز الإصبع من الطرف مع ضرورة تغيير الإصبع المستخدم في كل قياس.

6. عدم شرب السوائل

يعتقد الأطباء أن لجفاف الجلد تأثير على قراءات السكر، لذا يُنصح بزيادة شرب السوائل على مدار اليوم.

7. لا تتابع نتيجتك بنفسك فقط

لا تحاول التنبؤ بوضعك الصحي دون استشارة الطبيب، حيث يعد الطبيب المسؤول الأول عن تقييم وضعك الصحي واستقراره.

الطريقة الصحيحة لقياس السكر

تأكد من نظافة الجهاز وفعالية استخدامه.

افتح علبة شرائط الاختبار وخذ شريط واحد فقط ثم أغلق العلبة جيدًا؛ لتجنب تعرضها للرطوبة والتلف.

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون ثم قم بتجفيفهم، وتجنب استخدام الكحول الذي يسبب جفاف في الجلد.

حاول وخز طرف الإصبع باستخدام الإبرة الموجود مع الجهاز، ثم اضغط على جانب الإصبع لمساعدة الدم على الخروج وضع نقطة الدم على شريحة الاختبار مباشرة.

ضع الشريط في مكانه المناسب داخل جهاز قياس السكر.

تظهر نتيجة الفحص بعد بضعة ثواني من قياسها، سجّل القراءة مع ضرورة تدوين أي ملاحظة متعلقة بقراءة السكر مثل تناول طعام معين أو القيام بنشاط مختلف.

ضع إبرة الوخز وشرائح الاختبار المستخدمة في سلة المهملات.

لا تشارك أدوات قياس السكر مع أحد، ولا حتى مع أفراد عائلتك.

إليك بعض النصائح الرئيسة عند شراء جهاز السكر:

اختر جهاز يحتوي على الترميز التلقائي؛ لتجنب وضع الترميز يدويًا عند كل قياس.

قبل الشراء، تحقق من تغطية التأمين للجهاز وشرائط الاختبار خاصة به.

تحقق من وجود ذاكرة في الجهاز تعمل على تخزين النتائج السابقة بدلًا من تدوينها.

اختر حجم جهاز مناسب، وتجنب الجهاز كبير الحجم؛ لصعوبة التنقل به.

فكّر في حجم عينة الدم التي يحتاجها الجهاز للقراءة، بالأخص إذا كنت ترهب من وخز إصبعك.