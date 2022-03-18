مشكلة السمنة لدى النساء.. اليكم بعض النصائح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 12 دقيقة

تعتبر السمنة من أكثر المشكلات التى تواجه كثير من السيدات والتى تسبب لها العديد من الأزمات بحياتها ، مثل الإحراج والظهور بشكل غير جميل ولائق مما يعطي لها شكلًا أكبر سناً أيضاً.

لذلك تطوعت هذة السيدة وعرضت نصائح مذهلة للنساء حتى نبدو بشكل أكثر شباباً حتى وإن كنا نعانى من زيادة الوزن ، حيث أن هذه السيدة البريطانية تحافظ على نضارة وشباب بشرتها بغسل وجهها مرتين فقط في الأسبوع.

وتقول بريندا غابرييل التى تبلغ من العمر 40 عاماً إن عدم غسل وجهها كل يوم ساعدها في الحفاظ على شباب مظهرها الذي يتحدى تقدم العمر، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

كما وتحافظ مديرة العلاقات العامة على غسل وجهها مرتين فقط في الأسبوع، وغالبًا ما تقوم بالتطهير بزيت الزيتون أو الجوجوبا بدلاً من العلاجات التقليدية القائمة على الماء.

وقالت بريندا “أنا في الواقع مثل كاميرون دياز لأنني لا أغسل وجهي كل يوم، وكلما تقدمت في العمر، تميل بشرتي إلى الجفاف أكثر قليلاً، لذا ما أفعله الآن هو التطهير بالزيت”.

وفيما يتعلق بالادعاء بأن فائض الزيت على الوجه يسبب ظهور الحبوب، قالت بريندا “هذا غير صحيح، خاصة عندما تكبر في السن، وإنه أحد أفضل الأشياء لتنظيف وجهك”.

وليس هكذا فقط بل وتتبع بريندا نظاماً غذائياً غنياً بالبروتين، والذي يتضمن مخفوق البروتين بين الحين والآخر، بالإضافة إلى عصير أخضر كل يوم، وعلى الرغم من قولها أيضًا أن التمارين المنتظمة هي مفتاح البقاء بصحة جيدة.

فقد اعترفت بريندا بأنها أكثر اهتمامًا بالاستماع إلى جسدها أكثر من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لساعات كل يوم وحثت الآخرين على تبني نفس العقلية.

بإلاضافة أنها أوضحت “لا تشعر بالسوء إذا لم تكن مهتمًا بالتأمل أو لم تكن تمارس الرياضة حقًا لأنني لست مهتمة بأي من هذه الأشياء في هذه المرحلة من حياتي، واليقظة مهمة حقًا، والتواصل مع جسدك والوصول إلى مرحلة للتغلب على التوتر”.

كما أنه يمكن عن طريق الاسترخاء في الحمام مع كأس من الشراب للحصول على تجربة فاخر، بدلًا من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والشعور بالإرهاق.

وتعزو بريندا أيضًا مظهرها الشاب إلى قلة التوتر في حياتها، حيث قالت إن معاملة نفسها بعناية ساعدتها على التوقف عن ممارسة الكثير من الضغط على نفسها لتحقيق النجاح.

ومن خلال اتباع أسرارها الخاصة بالشباب، تمكنت بريندا من مفاجأة الغرباء عندما رأوها مع عائلتها، حتى أن البعض ظنوا أنها صديقة ابنها البالغ من العمر 23 عامًا.