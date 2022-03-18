جائحة كورونا أبعد ما تكون عن نهايتها!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبدو أن التحذيرات حول كورونا لا تنتهي. فما إن بدأ العالم يدخل حالة التعافي من الفيروس المستجد ويتخلى عن الإجراءات الاحترازية حتى خرجت منظمة الصحة العالمية بتصريحات صادمة.

فقد أعلنت متحدثة باسم المنظمة، الجمعة، أن جائحة كوفيد-19 ما زالت أبعد ما تكون عن نهايتها، مشيرة في أحدث بيانات أسبوعية إلى ارتفاع عدد الإصابات.

ورداً على سؤال خلال إفادة صحافية في جنيف حول توقيت انتهاء الجائحة، قالت مارغريت هاريس إنها “أبعد ما تكون عن النهاية. نحن بالتأكيد في منتصف الجائحة”، وفق رويترز.

يشار إلى أنه في 9 آذار الحالي، أعلنت المنظمة اكتشاف العلماء متحوراً جديداً من كورونا. وقد سُمي بشكل غير رسمي “دلتاكرون”، لأنه مزيج من متحوري دلتا وأوميكرون.

وقد ظهرت حالات إصابة بـ”دلتاكرون” في أوروبا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية.

يذكر أن أكثر من 466,733,118 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6,089,484.

كما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الثاني 2019.