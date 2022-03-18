الشريك “الأكثر سعادة” قد يحميك من مرض خطير!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

هل تعلم أن شريكك قد يؤثر سواء بشكل سلبي أو إيجابي على إصابتك بالخرف؟

كشفت نتائج دراسة علمية جديدة ان الشريك الاكثر سعادة من شانه ان يقلل من خطر إصابة شريكه بمرض الخرف لاحقًا.

حيث يعتقد الباحثون القائمون على الدراسة ان الشريك السعيد يساعد في تبني نمط حياة صحي اكثر مقارنة مع الاخرين.

توصلت هذه الدراسة التي نشرت في مجلة (Journal of Personality) إلى النتائج من خلال استهداف اكثر من 4,000 شريكًا لمدة وصلت إلى ثماني سنوات.

ولاحظ الباحثون ان الازواج الذين يملكون شركاء سعداء، تمتعوا بقدرات معرفية افضل من غيرهم، ويعتقد ان السبب وراء ذلك يعود إلى الحياة الصحية والخالية من التوتر التي يعيشونها مع ازواجهم.

قضاء وقتًا اطول مع الشريك السعيد من شانه ان يحث الإنسان على اتباع انماط حياة صحية، تناول طعام صحي بالإضافة إلى ممارسة الرياضة وحتى المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

إلى جانب ذلك، افاد الباحثون ان الازواج في هذه الحالة يملكون العديد من الذكريات والاحداث الخاصة بهم والتي تترسخ في ذاكرتهم، واسترجاعها فيما بينهم من شانه ان يعزز من صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالخرف لاحقًا عند التقدم بالعمر.