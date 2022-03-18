شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة” تنبّه: هذه الأشياء تعرضك لزيادة الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة، أن صحة الجسم يحددها الإنسان بدقة اختياراته؛ ناصحة بزيادة النشاط البدني وتقليل السعرات في الطعام. وأضافت الوزارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك سببان رئيسيان يتسببان في زيادة الوزن، وهما: زيادة تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وقلة النشاط البدني.

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