شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. تعرفي على فوائد اتباع رياضة اليوجا أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة تعد من الحيل الجيدة للحصول على صحة مثالية، وخاصة خلال فترة الحمل، فجميع الدراسات الطبية تؤكد على ضرورة اتباع النساء خلال فترة الحمل الرياضة للحصول على صحة جيدة، وأيضا للولادة الطبيعية بشكل آمن.

وفي بعض الأحيان ينصح الأطباء النساء بعدم القيام بأي نشاط خفيف أو شديد خلال فترة الحمل، والهدف هو الحفاظ على صحة الجنين، وصحتها، وخاصة في حالة نزول المشيمة، أو التعرض لأي مشاكل صحية خلال فترة الحمل، ولكن اليوجا تعد من أهم أنواع الرياضيات التي يمكن لجميع النساء خلال فترة الحمل القيام بها دون خوف أو قلق.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " Parents" نتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تحل على النساء الحوامل خلال اتباعهن تمارين اليوجا التي لا تتطلب سوى التأمل والتنفس العميق، ومنها:

-تمارين اليوجا تساعد النساء الحوامل على تقليل حدة آلم الظهر.

-تعد من الحيل العلاجية الجيدة التي تساهم في تقليل الشعور برغبة الغثيان الصباحي.

-تقضي علي الشعور بالشد العضلي الذي تتعرض له بعض النساء خلال هذه الفترة.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن القيام بتمارين اليوجا يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على صحة القلب، وتعزيز الأوعية الدموية.

-تعمل اليوجا على تهدئة الأعصاب ، وجلب الطاقة الإيجابية للنساء الحوامل.

-تعد من الحيل الجيدة للتخلص من الأرق الذي يصيب النساء خلال هذه الفترة.

-اليوجا تساعد في تسهيل الولادة الطبيعية، لأنها تقوي عضلات الحوض.