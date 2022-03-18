شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية توضح أضرار زيادة الوزن على صحة الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة " The Daily Mail " البريطانية دراسة عن أضرار السمنة علي صحة وحياة الإنسان، وأفادت الدراسة أن الإصابة بالسمنة ابع باحثون من جامعة نورث وسترن في شيكاغو نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يتعرضون للأمراض المرتبطة بزيادة الوزن كأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكر والضغط وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وتعد هذه الأمراض هي السبب الأساسي في الوفاة .

وقام العلماء خلال إجراء دراستهم بمتابعة ما يقرب من 30 ألف شخص لمدة تصل إلى 50 عاما ، وثبت أن الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي توفوا في متوسط عمر الـ 82.3 ، أما الأشخاص المصابون بالسمنة وتحتوي كتلة أجسامهم علي كتلة الجسم أكثر من نسبة 40، عاشوا 77.7 ، وهذا يعني أنهم أقل عمر بـ 5 سنوات من الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي.

وتابع باحثون من جامعة نورث وسترن في شيكاغو نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يتعرضون للأمراض المرتبطة بزيادة الوزن كأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكر والضغط وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وتعد هذه الأمراض هي السبب الأساسي في الوفاة .

وحول ذلك جمع الفريق العلمي في شيكاغو بيانات التأمين الطبي لـ 29621 شخصا فوق سن 65 عاما في عام 2015 وكان توظيف المشاركين في الأصل لدراسة صحية طويلة الأمد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وكشف أنه توفي حوالي 13000 من المشاركين في عام 2015، ليتم تقسيم حالات الوفاة إلى عدة مجموعات بناء على مؤشر كتلة الجسم ليجد الباحثون أنه كلما كان الشخص أكثر بدانة، كان متوسط عمره المتوقع أقل.