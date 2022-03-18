شكرا لقرائتكم خبر عن الحصبة مقابل الحصبة الألمانية.. ما الفرق بين هذه الأمراض الفيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تحدث بسبب الالتهابات الفيروسية، يمكن أن تكون الأمراض الفيروسية شديدة العدوى وتؤدي أحيانًا إلى عدد من المضاعفات الصحية أيضا، ويمكن أن تكون الحصبة صعبة للغاية وبالتالي تحتاج إلى اتخاذ أقصى الاحتياطات ضدها، ووفقا لتقرير موقع OnlyMyHealth سيتم عرض الفرق بين فيروس الحصبة والحصبة الألمانية اللذين يتشابهان كثيرًا مع الأطفال، ومن ثم، لتجنب الخلط بين الحصبة والحصبة الألمانية ، تحتاج إلى فهم الفرق بين كلتا الحالتين الفيروسيتين.

الحصبة أو الحصبة الألمانية

فيروس الحصبة مرض شديد العدوى يحدث بسبب فيروسات الحمض النووي الريبي، يمكن للفيروسات المخاطانية أن تعيش في الهواء لمدة ساعتين تقريبًا وقد تستمر على سطح الجسم لمدة 10 أيام تقريبًا.

تحدث الحصبة الألمانية أيضًا بسبب نفس الفيروس ولكن الحالة والأعراض تختلف قليلاً عنه، كما تسبب الحصبة الألمانية المزيد من مشاكل التنفس والسعال، بينما تحتوي الحصبة على بقع داكنة تؤدي إلى السعال والعطس، قطرات الفيروس معدية وتنتشر من الأطفال إلى البالغين.

تميل النساء الحوامل إلى الإصابة بالحصبة أكثر من الإصابة بفيروس الحصبة الألمانية. ومع ذلك ، يمكن منع كلتا الحالتين بمساعدة لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

أعراض الحصبة

يمكن أن تسبب الحصبة الأعراض التالية التي يمكن أن تحددها من الحصبة الألمانية. قد تكون بعض الأعراض شائعة مع الحصبة الألمانية مثل السعال والعطس.

التهاب الملتحمة

السعال المستمر

التهاب الغشاء الخارجي للعينين

عيون حمراء أو عيون دامعة

الحساسية الجسدية لأشعة الشمس

الطفح الجلدي الذي يحتوي على مخاط

نتوءات حمراء تسمى الطفح الجلدي الحطاطي

كدمات شديدة بالقرب من الطفح الجلدي

بقعة تظهر في الفم قبل ظهور الطفح الجلدي

حمى تزيد عن 40 درجة مئوية

كيف تؤثر الحصبة الألمانية على صحتك؟

الحصبة الألمانية هي فيروس يحتوي أيضًا على الحمض النووي الريبي (RNA) ويحتوي على الحمض النووي، يمكن أن تسبب عدوى الحصبة إفرازات خطيرة في التنفس والسعال والعطس ومشاكل أخرى.

قد يكون الشخص المصاب بالحصبة الألمانية على اتصال بالشخص المصاب قبل حوالي 10 أيام من ظهور الأعراض الواضحة، ويمكن أن تسبب الحصبة الألمانية أيضًا المرض دون أي أعراض ؛ ينتج عنه طفح جلدي يكون عادة أفتح في الظل ولا يحتوي على مخاط بشكل واضح. يستغرق احتضان هذا المرض حوالي 2-3 أسابيع.

1. عادة ما يصاحب هذا الفيروس انخفاض في درجة الحرارة أو حمى عند الأطفال. يترافق مع بعض الانزعاج والتهاب الملتحمة وتضخم الغدد الليمفاوية . قد تسبب الحصبة الألمانية أيضًا آلامًا في المفاصل لدى البالغين المصابين بهذا المرض

2. قد يكون لديك ألم في الحلق ، وقد يصبح الجزء الخلفي من الحلق محمر اللون. سيكون هناك أيضًا بعض اللمف المؤلم والمتورم في الرقبة.

3. يبدو أن أعراضه طفيفة وعادة ما يصاب الأطفال أو الناس بطفح جلدي بعد بضعة أيام من الإصابة. قد لا تكون الحمى أيضًا بارزة جدًا.