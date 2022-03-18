شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت يجب أن تصوم قبل فحص الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاختبارات المعملية مفيدة في تشخيص الحالات الطبية وفحصها ومراقبتها، في حين أن معظم الاختبارات المعملية لا تتطلب الصيام، إلا أن بعض الاختبارات المعملية تتطلب فترة من عدم تناول الطعام قبل الاختبار، حيث يدخل الطعام في مجرى الدم ويمكن أن يؤثر على النتائج.

وفقا لموقع " verywellhealth" لا تتطلب معظم اختبارات الدم الصيام، لكن بعض الاختبارات الشائعة تتطلب الصيام، إذا طلب منك الطبيب الصيام قبل الاختبار، فمن المهم أن تفعل ذلك للحصول على النتيجة الأكثر دقة، خلاف ذلك، قد تضطر إلى العودة لإجراء اختبار متكرر.

يختلف نوع الصيام المطلوب لعمل اختبار الدم، هناك بعض الأنواع التي تتطلب عدم وجود طعام أو مشروبات، ولا حتى الماء، ويتم طلب ذلك قبل الإجراءات التي تتطلب تسكينًا أو تخديرًا ، لأن الأدوية المستخدمة يمكن أن تسبب الغثيان والقيء.

ما هي مدة الصيام

بشكل عام، يجب عليك الصيام لمدة 8 إلى 12 ساعة قبل الاختبار، فقد يستغرق صيام اختبار السكر في الدم، والذي يتم تضمينه في لوحة التمثيل الغذائي الأساسية، من 8 إلى 12 ساعة بشكل عام.

قد يُسمح بشرب سوائل معينة ، بل ويُنصح بذلك ، قبل إجراء تحليل الدم، هذا لأن صيام 12 ساعة من شرب السوائل يمكن أن يجعلك تعاني من الجفاف قليلاً ، ويؤدي هذا إلى تسطيح عروقك ويجعل من الصعب العثور عليها من أجل بزل الوريد.

تناول الطعام

يمكن أن يؤثر تناول الطعام قبل عمل دم معين على النتائج، فعلى وجه التحديد ، يمكن أن يؤدي تناول الطعام قبل تناول لوحة الكوليسترول إلى رفع مستويات الدهون الثلاثية وربما مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (البروتين الدهني منخفض الكثافة) (المعروف باسم الكوليسترول "الضار"). قد لا يُطلب من الأفراد الذين لا يتناولون أدوية الستاتين للكوليسترول الصيام ، وتشير الإرشادات الجديدة إلى أن الصيام قبل اختبار الدهون أمر اختياري.

تناول الطعام قبل اختبار الجلوكوز في الدم سيرفع نسبة السكر في الدم. ومع ذلك ، هناك اختبار آخر لمرض السكري ، يسمى اختبار الهيموجلوبين A1c ، لا يتطلب الصيام ، لأنه ينظر إلى علامة التحكم في نسبة السكر في الدم خلال الأشهر القليلة الماضية بدلاً من قياس نسبة السكر في الدم مباشرة.

تشمل الاختبارات الأقل شيوعًا التي تتطلب الصيام ما يلي: