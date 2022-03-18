شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. اتباعك للأنظمة الغذائية السائلة يعرضك للأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التخلص من الوزن الزائد يعد من الأمور المرهقة والشاقة للراغبين في هذا الأمر، فيقوم الشخص باتباع العديد من الحميات الغذائية الهادفة للوصول للوزن المثالي، ومن هذه الحميات النظم الغذائية السائلة، فهل هذا النظام الغذائي خطر على الصحة؟.

يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس "، موضحا أن أفضل الطرق للتخلص من الوزن الزائد هو اتباع حمية غذائية متوازنة، أي غنية بالعناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، مع ممارسة التمارين الرياضية.

ولكن إذا كنت ترغب في اتباع النظام الغذائي السائل أي الذي يعتمد علي تناول السوائل فقط فهذا الأمر قد يعرض حياتك للخطر، فيوم 4 مارس الماضي أعلن عن وفاة لاعب الكريكيت الأسترالي السابق شين وارن، الذي كان يتبع نظاما غذائيا سائلا لمدة أسبوعين قبل وفاته، وهذا يعني أن هذا النظام ليس آمنا على الصحة العامة.

وأوضح التقرير المنشور، أن النظام الغذائي السائل يعتمد في المقام الأول علي تناول المشروبات أي السوائل، وهذا النظام لا ينصح باتباعه دون إشراف طبي، لأن الشخص يقوم باستبدال الأطعمة المتناولة بعصائر للفواكه والخضراوات، والهدف منها التخلص من الوزن الزائد في المقام الأول، وتقليل عدد السعرات الحرارية المتناولة.

وأكد التقرير، أن النظام الغذائي السائل يعد من الأمور الغير فعالة على المدي البعيد من اتباعك لها، وأيضا غير صحية، ولذا عليك تنظيم الأطعمة المتناولة وتحديد عدد السعرات الحرارية، وبهذه الطريقة ستفقد وزنك.

فاتباع النظام الغذائي السائل يتسبب في نقص نسبة العناصر الغذائية المهمة للجسم، وهذا يزيد من فرص تعرضك للإصابة بالعديد من الأمراض، وأبرزها الأنيميا، والشعور بالدوخة والهبوط، وتلف القلب ، والإمساك، وتساقط الشعر، ولذا أسلم حل هو اتباع حميات غذائية هادفة غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم دون تعرضه للمجاعة التي تسبب في ثبات الوزن وعدم قدرة الجسم علي فقدان الوزن.