شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحمي نفسك من نزلات البرد مع تقلبات الطقس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس، وانخفاض وارتفاع درجات الحرار تزداد فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية، ونزلات البرد والأنفلونزا، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " نوفوستي "، أبرز النصائح لتجنب التأثيرات الصحية بتغيرات الطقس.

حول ذلك أوضح الطبيب الروسي فيليب كوزمينكو، أن تعرض الشخص لبرودة الطقس الشديدة تعد من الأمور التي تؤثر بشكل سلبي على صحته، وهذا الأمر يحدث أيضا عند تعرض الشخص لارتفاع درجات الحرارة، فهذه التغيرات تؤثر بشكل سلبي على صحة الشخص.

وأكد الطبيب الروسي، أن بعض الأشخاص يتأثرون بشكل سلبي من تقلبات الطقس الشديدة، ويزداد لديهم الشعور والإصابة بالصداع الشديد والتعب والإرهاق، فالتغير المفاجيء لدرجات حرارة الطقس والهواء والضغط الجوي تعد من أبرز الأسباب المؤدية لحدوث هذه الاضطرابات.

وأشار الطبيب، أن قدوم فصل الربيع يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة أو الشعور أنك ليس جيدا ويشعر الشخص أنه يعاني من نزلة برد أو ما شابه ذلك، وأن أفضل الحيل التي تساعدك في تقليل التعرض لمضاعفات تقلبات الطقس هي اتباع نظام حياتي صحي غني بالأطعمة الصحية المهمة للجسم وللمناعة، وأيضا ممارسة الرياضة.