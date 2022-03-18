الكركم للتخلص من الرائحة الكريهة للإفرازات المهبلية .. كيف؟

بيروت - نادين محمد - من الطبيعي جداً أن تشهدي حدوث الإفرازات المهبلية، بل من الضروري. فهي تساهم في حماية المنطقة الحساسة لديك وفي الحدّ من إصابتها بالعدوات البكتيرية أو الفطرية، كما أنها تؤمن رطوبتها. وعادة ما تتسم هذه الإفرازات بلونها الشفاف أو الأبيض أو المائل إلى الأصفر. ولا تصدر عنها عادة أيّ رائحة كريهة. لكن، ماذا لو حدث هذا؟ ماذا تفعلين؟

رائحة كريهة؟

نعم، قد تصدر عن إفرازاتك المهبلية أحياناً رائحة كريهة. والسبب؟ في الواقع، قد يرتفع مستوى هذه الإفرازات ويتغيّر لونها وتصبح رائحتها قوية ومزعجة. وقد ينطوي هذا الأمر على إصابتك بعدوى فطرية ناتجة ربما عن خلل في توازن بيئة المهبل الحمضية الطبيعية. وبالرغم من هذا، إليك هذا الخبر السار: يمكنك أن تلجئي إلى بعض العلاجات الطبيعية الفعالة وسهلة التحضير لتتخلصي من هذه المشكلة.

وصفة الحليب والكركم

هل تعانين من رائحة مهبلية مزعجة؟ في هذه الحالة، عليك أن تتخلصي من السبب، أيّ من البكتيريا الضارة والفطريات التي تنمو في منطقتك الحميمة. أما الحل فهو أن تلجأي إلى خليط الكركم والحليب الذي قد يساهم أيضاً في الحدّ من جفاف المهبل لديك. والآن، حان وقت التطبيق:

- إمزجي ملعقة وسط من بودرة الكركم مع كوب من الحليب الدافئ.

-تناولي هذا المشروب ساخناً وكرري هذه العملية يومياً إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين.

شاي أوراق الجوافة

أولاً اعلمي أن هذه الأوراق تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة والبكتيريا وأنها تساعد على الحدّ من ظهور الإفرازات المهبلية ذات الرائحة المزعجة لديك. ولكي تستفيدي من هذه الخصائص، عليك أن تقومي بهذه الخطوات:

-ضعي 10 أوراق من الجوافة في وعاء يحتوي على ليتر من الماء وضعي الخليط على نار هادئة إلى أن يبلغ مستوى الماء منتصفه.

-إنزعي الخليط عن النار واتركيه يرتاح لبعض الوقت ثمّ قومي بتصفية الخلاصة واستخدميها أثناء عملية الاغتسال المهبلي.

-كرري هذه العملية مرتين يومياً لمدة أسبوع.

ملاحظة: تذكري أيضاً أن هذه الوصفة تساعدك على التخلص من أوجاع الدورة الشهرية.



اقرئي أيضاً

الافرازات المهبلية الحمراء.. ماذا تعني؟

وصفات الخلّ تخلصك من رائحة الإفرازات البيضاء

الإفرازات البيضاء.. نباتات سحرية لعلاجها