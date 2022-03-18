هذا ما تقوله قدماك عن صحتك

بيروت - نادين محمد - تفحصي قدميك جيداً. أنظري إليهما ملياً، فحالهما قد تشير إلى أنّك تتمتعين بصحة جيدة أو ربما إلى أنك، للأسف، تعانين من مشكلات صحية من نوع ما. نعم، فهذان الطرفان اللذان يحملان وزن جسمك يعتبران من الإشارات التي لا تخطئ حين يتعلق الأمر بحالتك العامة. والآن، لا شكّ في أنك تشعرين بالحماس لتعرفي المزيد عن اسرار صحتك من قدميك.

تحتوي قدماك على ربع عدد عظامك. هل تعلمين هذا؟! نعم، تتضمن كل منهما 33 مفصلاً، 100 وتر، عضلة، رباط، وعدداً لا يحصى من الأعصاب، الأوعية الدموية المرتبطة بالقلب والنخاع الشوكي والدماغ. إذاً، من الأفضل أن تأخذي على محمل الجد، كل الإشارات التي ترسلانها إليك لأن بعضها قد يدلّ على أنك تعانين من خطب ما على مستوى صحتك.

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1- اختفاء الوبر

قد تلاحظين أن الوبر لم يعد يظهر على أعلى أصابع قدميك. وهذا يشير إلى مشكلة تواجه مرور الدم إليها، الأمر الذي ينجم عادة عن مرض يرتبط بالأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين. ففي هذه الحالة، يركز جسمك على مدّ أعضائه الحيوية بالدم ويغض النظر عن الأطراف؟ ولكي تتعرفي إلى حقيقة وجود هذه المشكلة، ربتي على أعلى قدمك وإذا لم تشعري بأي شيء فهذا يعني أن دورتك الدموية لا تسير على خير ما يرام.

2 - بشرة جافة ومتقشرة

لا تهملي يوماً العناية ببشرة قدميك. فقد يدلّ جفافها وتقشرها على ظهور الفطريات عليها، وهي عدوى قد تنتقل إلى أجزاء أخرى من جسمك مثل الإبطين والقسم الداخلي من الفخذين. وفي هذه الحالة، يتعين عليك أن تعملي على تجفيف قدميك بعناية بعد غسلهما بالماء البارد المضاف إلى القليل من بيكربونات الصودا وماء الأوكسيجين. كذلك ضعي البودرة الخاصة داخل حذائك وجواربك. ولا شكّ في أنك ستشهدين تحسناً خلال أسبوعين.

3- أظافر منحنية كالملعقة

يدل هذا التحول في شكل أظافرك حتماً على أنك تعانين من فقر الدم. كما تتجلى هذه المشكلة في برودة قدميك وتكسر أظافرهما وشحوب لونها. وعادة ما يترافق فقر الدم مع الدوار، ألم الرأس، قصر النفس والتعب الشديد. إذاً، أجري الفحوص اللازمة واتبعي نظاماً غذائياً غنياً بالحديد والفيتامين C الذي يساعد على تثبيته وبعض المتممات الغذائية.

4- أطراف أصابع منتفخة

في حال كانت أطراف أصابع قدميك منتفخة، فهذا يشير إلى أنك تعانين من أحد أمراض الرئتين أو القلب أو الأمعاء والمعدة.

5 - قدمان متشنجتان

هل تشعرين بانقباض مزعج ومفاجئ على مستوى قدميك؟ إعلمي أنّ هذا يحدث نتيجة افتقار جسمك إلى السوائل. أما في حال تكرر هذا العارض، فهو يدلّ على أنك تعانين من نقص في الكالسيوم، البوتاسيوم أو المغنيزيوم. إذاً، احرصي على تناول الخضار وشرب الماء الغني بالمعادن وقبل أن تخلدي إلى النوم، إعملي على تمديد قدميك.

6 - قدمان باردتان جداً

قد لا تعانين من هذه المشكلة بمفردك، فثمة الكثير من النساء اللواتي يعربن عن شعورهن بالبرد الشديد على مستوى أقدامهن. وهذا يرتبط باضطراب في عمل الغدة الدرقية، أي الغدة التي تنظم حرارة جسمك وعملية الأيض لديك. كما أن هذه الإشارة قد تدل على أن خطباً ما يحدث على مستوى دورتك الدموية.

7 - أصابع ثلاثية الألوان

إنه مرض Raynaud الذي يسبب تبدل ألوان أصابع قدميك، إذ تصبح بيضاء اللون ثّم زرقاء ثمّ حمراء قبل أن تستعيد لونها الطبيعي. في الواقع، ليس من تشخيص واضح، حتى الآن، لهذا المرض، إلا أنّه يرتبط بمشكلة ما على مستوى الدورة الدموية تظهر غالباً لدى النساء اللواتي يعانين من التوتر والضغط النفسيين.

8 - تنميل القدمين

هل يحدث أن تفقدي الإحساس بقدميك أو بالتنميل فيهما أحياناً؟ إذا كانت إجابتك هي «نعم»، فهذا يعني أنك تعانين من تلف الجهاز العصبي على مستوى هذه المنطقة، الأمر الذي قد يعود إلى أمراض مثل السكّري أو إلى خضوعك إلى العلاج الكيميائي مثلاً. وفي هذه الحالة، قد تشهدين شعوراً بالحريق أو الوخز على مستوى يديك وذراعيك وساقيك أيضاً.

9 - جروح لا تلتئم

إنه أحد أعراض داء السكّري؟ فارتفاع مستوى السكر في دمك يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية الخاصة بقدميك، ما يعني فقدان الإحساس على مستوى هذه المنطقة. وهكذا لا يسعك أن تشعري بتأثير الجروح، ما يعني أنك لا تعتنين بها ويؤدي إلى إصابتها بالالتهاب. وقد تصدر عنها رائحة كريهة مع بعض القيح. فانتبهي!

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