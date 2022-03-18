حرق الدهون وإزالة الكرش في دقيقتين فقط

بيروت - نادين محمد - مع مرور السنوات تصبح عملية حرق الدهون وإزالة الكرش مهمة غير سهلة. فهي تتطلب الكثير من الوقت والجهد. ورغم ذلك بات بالإمكان تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق تقنيات تدليك بسيطة لا تعرفها الكثيرات للحصول على أفضل نتيجة في دقائق قليلة. ومن أبرز هذه التقنيات وأكثرها فعالية وسهولة تدليك محيط السرة لمدة دقيقتين.

كيف تدلّكين محيط السرة؟

قبل أن تبدئي بعملية تدليك السرة، اعلمي أنها تساعد على تخليص منطقة البطن من السموم والبقايا الضارة. كما أنها تساهم في حرق الدهون المتراكمة فيها وتسمح لك بالحصول على بطن مسطح من دون تعب. وهي تعتبر حلاً مثالياً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في إزالة الكرش ونحت الخصر.

ويمكن القيام بذلك بسهولة كبيرة وخلال وقت قصير جداً ولا يزيد على دقيقتين. يكفي أن تطبقي هذه الخطوات: