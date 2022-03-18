حرق الدهون وإزالة الكرش في دقيقتين فقط

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بيروت - نادين محمد - مع مرور السنوات تصبح عملية حرق الدهون وإزالة الكرش مهمة غير سهلة. فهي تتطلب الكثير من الوقت والجهد. ورغم ذلك بات بالإمكان تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق تقنيات تدليك بسيطة لا تعرفها الكثيرات للحصول على أفضل نتيجة في دقائق قليلة. ومن أبرز هذه التقنيات وأكثرها فعالية وسهولة تدليك محيط السرة لمدة دقيقتين.
كيف تدلّكين محيط السرة؟
قبل أن تبدئي بعملية تدليك السرة، اعلمي أنها تساعد على تخليص منطقة البطن من السموم والبقايا الضارة. كما أنها تساهم في حرق الدهون المتراكمة فيها وتسمح لك بالحصول على بطن مسطح من دون تعب. وهي تعتبر حلاً مثالياً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في إزالة الكرش ونحت الخصر.
ويمكن القيام بذلك بسهولة كبيرة وخلال وقت قصير جداً ولا يزيد على دقيقتين. يكفي أن تطبقي هذه الخطوات:
- احرصي أولاً على تدليك محيط السرة لديك مرتين يومياً، قبل حلول موعد الفطور في الصباح وقبل النوم في فترة المساء.
- ولتقومي بذلك تمدّدي على ظهرك، لكن على أرضية مسطحة وصلبة.
- أفركي يديك الواحدة بالأخرى بسرعة إلى أن تصبحا دافئتين.
- إبدئي بفرك محيط السرة بواسطة إحدى يديك ومع قيامك بحركات دائرية والضغط بلطف.
- إبدئي بتدليك المنطقة الواقعة إلى يمين السرّة ثم انتقلي إلى أعلى وبعد ذلك إلى يسار السرة ثم أسفلها.
- دلّكي كل جهة لمدة لا تزيل عن 30 ثانية. وركّزي أثناء ذلك على الحرارة التي تصدر عن المناطق المستهدفة. وتذكري أن تشدي عضلات بطنك أثناء عملية التدليك التي تستمر لدقيقتين فقط.
- لا تنسي أن حرق الدهون ليس الفائدة الوحيدة التي تقدمها لك عملية تدليك السرة، فهي تحفّز عملية الأيض لديك وتعزّز الدورة الدموية في منطقة البطن. كما أنها تسرّع عمل الجهاز الهضمي. إذاً حاولي تكرار ذلك إلى أن تحققي أفضل نتيجة أي إلى أن تلاحظي أنّك تخلصت من الكرش وحصلت على بطن مسطح. لكن حاولي اتباع نظام حياتي وغذائي صحي أيضاً ومارسي التمارين الرياضية بانتظام.