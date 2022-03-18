رجيم الماء والتونا لانقاص كيلوغرامين في 3 أيام وازالة الكرش!

بيروت - نادين محمد - هل أنت مستعدة لتطبيق رجيم يستمر لـ3 ايام فقط ويساعدك على أن تخسري وزنك الزائد وخصوصاً عند منطقة بطنك بسرعة؟ إذاً، لا تتردّدي في تطبيق رجيم الماء. والتونا. إلتزمي بشروطها ولا شكّ في أنك ستحصلين على النتيجة التي تريدين.

شروط رجيم التونا والماء

لكي تتبعي هذا الرجيم الذي يعتمد على أكل التونا وشرب الماء وتحصلي، من خلال ذلك، على أفضل النتائج، لا بدّ لك من أن تلتزمي باتباع هذه الشروط الضرورية:

-لا تعتمدي هذا الرجيم لأكثر من 3 أيام.

-تناولي خلاله كلّ من هذه الأيام الثلاثة 6 وجبات صغيرة تحتوي على التونا، أي وجبة كل ساعتين ونصف أو 3 ساعات.

-إشربي قدر ما تستطيعين من الماء، أي 3 ليترات. فالماء يملأ معدتك ويساعدك على أن تشعري بالشبع.

-خلال وجبة الفطور، يمكنك أن تتناولي بيضة مسلوقة واحدة، ثمرة من الموز، قطعة من التوست. ولا تنسي أن تشربي الماء.

-لوجبة الغداء، حضّري مائدة تحتوي على التونا والخبز المحمّص. ويمكنك أن تأكلي القليل من لحم البقر، الجزر، البروكولي والملفوف. واحرصي على أن تشربي الماء أو كوباً من الشاي الأسود. أمّا إذا أردت الحصول على القليل من التحلية، فاستمتعي بمذاق نصف كوب من مثلجات الفانيليا لا أكثر.

-تناولي الفيتامينات مرتين على الأقل يومياً.

معلومات مفيدة

-تحتاجين إلى 3 غ من البروتين لكلّ كيلوغرام من وزنك. وهذا ما يوفره لك رجيم التونا. فهذا النوع من الطعام يحتوي، في كلّ 100 غ منه، على 26 غ من البروتين.

-إبدئي هذا الرجيم عشية عطلة نهاية الأسبوع لكي تشعري بالارتياح أثناء تطبيقك له ولكي تتمكني من ذلك بالطريقة الصحيحة أثناء وجودك في منزلك.

-قد تشعرين بالتعب خلال اليوم الأول، لكن عليك أن تتحلي بإرادة من حديد وأن تواصلي تطبيق الرجيم حتى النهاية. فجسمك سيعتاده وستشعرين بعد ذلك بالنشاط والحيوية، خصوصاً أنه يساعدك على أن تحرقي الدهون خلال مدّة قصيرة وأن تحافظي على وزن صحي لوقت طويل.

-خلال تطبيقك هذا الرجيم يمكنك أن تخسري كيلوغرامين تقريباً في 3 أيام. فقد تحتاجين إلى ذلك قبل حلول موعد مناسبة عائلية سعيدة تنتظرينها.

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