شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لإنقاص الوزن بدون ممارسة الرياضة.. منها شرب القهوة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة من العناصر الأساسية لعملية إنقاص الوزن، إلا أنهما يتطلبان الكثير من الوقت، خاصة ممارسة الرياضة التي تتطلب الكثير من الوقت والطاقة، وهناك عدة طرق يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن دون ممارسة الرياضة، في هذا التقرير 5 نصائح تساعدك على إنقاص الوزن دون ممارسة الرياضة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

نصائح لإنقاص الوزن بدون ممارسة الرياضةشرب القهوة السوداء بدون سكر

إن تناول القهوة السوداء لن يساعدك فقط على حرق 500 سعرة حرارية في الأسبوع، ولكن تناولها بدون سكر سيساعدك أكثر لأن محتوى السعرات الحرارية في القهوة السوداء سينخفض ​​أكثر.

60٪ من محتوى السعرات الحرارية في القهوة السوداء يأتي من السكر المضاف إليها، سيساعد التخلص من السكر أيضًا في التخفيف من مرض السكري ومقاومة الأنسولين وأي اضطرابات أيضية على الإطلاق.

الوجبات الخفيفة الصحية

نشعر جميعًا بآلام الجوع بشدة خلال المساء وينتهي بنا الأمر برغبة شديدة في تناول وجبات خفيفة غير صحية يساعد تناول وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه الموسمية والشاي الأخضر خلال هذا الوقت على إنقاص الوزن، حاول ألا تستسلم للرغبة الشديدة وتناول الأطعمة السريعة ذات السعرات الحرارية العالية.

النوم الجيد

النوم الجيد هو أحد العوامل الرئيسية التي تساعد في إنقاص الوزن، يضمن النوم الجيد لمدة سبع إلى ثماني ساعات أن تتم جميع وظائف الجسم بالطريقة الصحيحة.

يحدث إفراز الهرمونات بشكل صحيح أيضًا إذا كانت دورة نوم الشخص منتظمة قد يؤدي النوم في أوقات غير مناسبة لساعات غير منتظمة إلى عدم كفاية إفراز الهرمونات مثل الجريلين مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن.

شرب كمية كبيرة من الماء

إن شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم ضرورية لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، وتأكد من بقائك رطبًا لأن شرب الماء يمنع احتباس الماء في الجسم مما قد يجعل الشخص يشعر بالانتفاخ ويساهم أيضًا في زيادة الوزن.

يساعد شرب كمية كافية من الماء أيضًا على طرد السموم من الجسم مما يؤدي إلى تطهيره وتحسين الوظائف الجسدية الأخرى.

تجنب الأطعمة المعلبة

في حين أن الكثير من الأطعمة "منخفضة السعرات الحرارية" و "الخالية من السكر" قد تجذبك لتجربتها، يجب أن نتذكر أن هذه الأطعمة هي في الغالب عناصر معلبة تحتوي على السكريات والمواد الحافظة المضافة والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفرط بدلاً من فقدان الوزن، قد تجعلك تشعر بالجوع في كثير من الأحيان وتعيق جهودك لفقدان الوزن إلى حد كبير.