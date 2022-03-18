شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف إذا كان التهاب الحلق لديك بسبب كورونا أم تغير الطقس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تغيرات الطقس واقتراب دخول فصل الربيع، يمكن أن يتعرض الأشخاص لفيروسات البرد التي قد تؤدي إلى أعراض خفيفة بما في ذلك التهاب الحلق وسيلان الأنف ومشاكل في المعدة، ولكن نظرًا لأن هذه الأعراض تشبه أيضًا أعراض فيروس كورونا، فقد يكون هناك الكثير من الخلط بين الأعراض، في هذا التقرير نتعرف على كيفية التعرف على ما إذا كان التهاب الحلق لديك بسبب كورونا أم بسبب نزلة برد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

التهاب الحلق ​​أحد أعراض أوميكرون الشائعة

عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا فإن الحمى والسعال والتعب وفقدان حاسة الشم والتذوق هي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لمتغير أوميكرون، ومع ذلك، مع ظهور متغير أوميكرون ، لاحظ الخبراء أن التهاب الحلق يتم الإبلاغ عنه بشكل شائع بين المصابين.

وفقًا لتطبيق ZOE الخاص بالأعراض في المملكة المتحدة ، فإن حكة الحلق هي أحد الأعراض الرئيسية لأوميكرون إلى جانب سيلان الأنف والتعب وآلام الجسم والعطس والقيء والتعرق الليلي وفقدان الشهية.

ولكن بقدر ما يتعلق الأمر بالحكة والتهاب الحلق، يمكن أيضًا أن يكون مرتبطًا بالعديد من الأشياء الأخرى يمكن أن يكون أيضًا نتيجة لتغيير في الطقس.

كيف تشعر بالحكة في الحلق؟

هناك أوجه تشابه معينة بين فيروس كورونا ونزلات البرد، فكلاهما ناتج عن فيروسات الجهاز التنفسي، والتي يمكن أن تنتشر من شخص لآخر من خلال الرذاذ الذي يسبب التهابات في المسار التنفسي إما عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال سطح ملوث.

يعتقد الأطباء أنه لا يوجد فرق حقيقي بين حكة الحلق المصاحبة لكورونا والتهاب الحلق لأسباب أخرى غير كورونا.

يمكن أن يكون الحلق الملتهب مؤلمًا مصحوبًا بتهيج أو حرق خفيف أو إحساس بالحكة، والذي يمكن أن يتفاقم أثناء بلع الطعام أو الماء.

قد تنشأ مثل هذه المضاعفات الخفيفة عندما يشعر الشخص بالطقس أثناء التغيرات الموسمية إلى جانب تقلب الأحوال الجوية، يمكن أن يؤدي انخفاض مؤشر جودة الهواء (AQI) أيضًا إلى مثل هذه الأعراض.

هل أعراضك ناتجة عن فيروس كورونا أو بسبب تغيرات في الطقس؟

يعد التغير في الطقس أحد أفضل الأوقات لنمو الفيروسات والبكتيريا ربما بسبب شعورنا بعدم الراحة والشعور بالطقس أثناء تغيير درجات الحرارة.

قد تتشابه أعراض فيروس كورونا وأعراض البرد مع بعضها البعض لأن كلاهما من أمراض الجهاز التنفسي لكن قد يختلف الاثنان على أساس الخطورة.

نجح كل نوع جديد من فيروس كورونا في مفاجأتنا بقدراته الفريدة، فعلى الرغم من أن دلتا كانت فعالة في التأثير المباشر على الرئتين مما تسبب في أعراض حادة، كان أوميكرون أكثر اعتدالًا وأدى إلى أعراض مرتبطة بالجهاز التنفسي العلوي.

عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين كورونا والبرد ، فبالإضافة إلى الخطورة ، يمكننا أيضًا التحقق من فترة الحضانة.

قال الخبراء في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن فترة حضانة كورونا تتراوح من 1-14 يومًا ، وغالبًا ما تكون حوالي 5 أيام.

بالنسبة إلى أوميكرون ، يقول الخبراء إنها أقصر ، أي 3 أيام. ومع ذلك، بالنسبة لنزلات البرد العادية ، تتراوح عادة بين يوم و 3 أيام.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون التهاب الحلق الناجم عن فيروس كورونا مصحوبًا بأعراض بارزة أخرى بما في ذلك الحمى والسعال والتعب وآلام الجسم وأعراض الجهاز الهضمي وفقدان الشم والتذوق ، وهي أعراض غير شائعة مع نزلات البرد ، كما أوضح الباحثون في PubMed Central.

قد تظهر أعراض البرد تدريجيًا مع التهاب الحلق وسيلان الأنف وانسدادها كعلامات مبكرة.

أفضل طريقة لمعرفة ذلك

إذا كان لديك أي من الأعراض التي تشبه البرد أو فيروس كورونا، فإن أفضل طريقة لتشخيص الحالة هي من خلال اختبار RT PCR.

نظرًا لاستمرار الأعراض الخاصة بك لأكثر من 2-3 أيام ، فمن المهم أن تجري اختبار تشخيص كورونا للحصول على نتيجة دقيقة.

في حالة ظهور أي أعراض شديدة مثل ضيق التنفس وألم في الصدر والدوخة وغير ذلك، اتصل بالطبيب.